¿Qué fue de Joselito, 'el pequeño ruiseñor'?

José Jiménez Fernández, más reconocido comoJoselito, nació en Beas de Segura en Jaén hace casi 78 años. Es el séptimo hijo del matrimonio formado por Baldomero Jiménez y Petra Fernández.

Saltó a la fama en 1956 con la película "El pequeño ruiseñor". Tenía solo 13 años y su voz ya apuntaba maneras cuando se estrenó en la gran pantalla.

El cantante Luis Mariano le descubrió en un recital y decidió ir con él a París para darle una oportunidad. Sin embargo, el éxito cinematográfico le vendría con Antonio del Almo. A su primer film le siguieron "Saeta del ruiseñor" (1957) y "El ruiseñor de las cumbres" (1958). Todos quedaban impresionados con su arte dentro y fuera de nuestras fronteras, según cuenta 65ymás.com. Era incuestionable. Joselito tenía un don.

No obstante, tras este estrellato vino la caída. Conforme fue creciendo, fue descendiendo a partes iguales su popularidad. Las películas que iba elaborando no tenían el mismo impacto. Cayó en el olvido del público. Por eso, decidió coger las maletas y marcharse a Angola, donde vivió entre 1977 y 1985.

A su vuelta se instaló en Utiel, donde puso en marcha un negocio turístico. Espontáneamente, aparecía en televisión. En la pequeña pantalla contaba que no fue un niño feliz y que no tuvo una infancia común pues solamente se dedicaba a rodar películas y actuaciones y no tenía tiempo real a hacer amigos.

¿Qué es de Joselito actualmente?

El pequeño ruiseñor disfruta en la localidad valenciana de Utiel y vive alejado de los focos, así como del ruido mediático. Sin embargo, siempre recordará esa etapa de su vida en la que lo admiraban por todo el mundo por su melodiosa voz. Las últimas veces que hemos podido verle en televisión ha sido en programas dedicados al antaño, como 'Cine de Barrio' o 'Los Mejores Años'. Además, se atrevió con 'Supervivientes', donde demostró sus dotes como pescador.

Su figura en la década de los 50 y los 60 en la historia del cine español es incuestionable. En la actualidad descansa en este municipio tranquilo en el que recuerda aquellos años con todo lo que ello supone.