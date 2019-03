El PSOE ve "brutal" y "cruel" la medida del PP sobre embarazadas en situación irregular

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha calificado este jueves de "insólita", "brutal" y "cruel" la iniciativa del PP de retrasar la expulsión de inmigrantes sin papeles que den a sus hijos en adopción.

El partido liderado por Pablo Casado contempla la puesta en marcha de una Ley de Apoyo a la Maternidad --si consigue llegar a La Moncloa-- en la que se incluye que una mujer sin papeles en España no será expulsada del país durante el periodo de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción.

Según ha recordado el partido, esta propuesta ya está recogida en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009 y el objetivo del PP es implementar esta normativa a nivel nacional. El objetivo del protocolo es garantizar la confidencialidad de los datos de la madre en caso de renuncia.

"Nos parece los más insólito, brutal y cruel que hemos escuchado nunca", ha insistido Simancas, en declaraciones a los medios en el Congreso. A su juicio, "decirle a una inmigrante 'o me entregas a tu niño o te expulso del país', no se puede aceptar de ninguna de las maneras".

En este sentido, el diputado ha sido advertido de que esta iniciativa ya está en marcha en la Comunidad de Madrid, a lo que Simancas ha respondido asegurando que cuando esté el PSOE en el Gobierno, no en el Parlamento, "va a luchar para que medidas así no salgan adelante". Según ha indicado, allí donde esté los socialistas "intentarán que no se lleve a cabo".