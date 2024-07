¿Por qué nos da tanto miedo la Inteligencia artificial?

La inteligencia artificial puede ser una herramienta para aumentar la creatividad humana.¿Se puede utilizar esta nueva tecnología como una forma de ayudar al progreso de la sociedad en lugar de un peligro o una competencia?

La mitad de la población no sabe si la inteligencia artificial va a mejorar su vida, y tampoco se atreven a decir si están a favor o en contra de esta imparable tecnología. 4 de cada 10 confiesan que no la entiende, y 6 de cada 10 temen por su puesto de trabajo. El desconocimiento, la percepción histórica y la falta de regulación están detrás de ese miedo en un momento de transición hacia un mundo que ya es prácticamente digital.

Sin embargo, hay personas como Miguel que a sus 28 años la usan día a día. “Para mí ha sido un antes y un después-cuenta a COPE-la uso de asistente personal en el día a día, cualquier e-mail que mando lo revisa la IA y le puedo cambiar el tomo, más formal, menos formal, de hecho yo llego a escribir simplemente notas y la IA me lo construye. Como trabajo en Marketing me ayuda mucho a crear esos mensajes creativos, cuando necesito crear una lluvia de ideas, la IA me ayuda mucho”.

¿Por qué nos da miedo?

“Es normal que las personas tengan miedo de esta tecnología- afirma Josep Curto, experto en Inteligencia Artificial y profesor de la UOC- Por un lado, nuestra visión de la Inteligencia Artificial viene condicionada por los libros y las películas, donde en general, se asocia al levantamiento de robots que destruyen la humanidad. Al mismo tiempo, estamos viendo que la mayoría de las noticias relacionadas con la IA están vinculadas con graves problemas sociales. Por ejemplo estamos viendo que se inundan de función generada con hechos irreales o falsos, esto asociado a que puedes generar cualquier tipo de contenido que se puede usar para generar problemas sociales, es normal que los ciudadanos de a pie que no tienen un amplio conocimiento de qué es la IA, en qué estado se encuentra, qué se puede usar, qué permite resolver, pues que su percepción sea que no va a producir un impacto positivo para la sociedad”.

El profesor Curto asegura que en estos momentos se le está dando a los avances en Inteligencia Artificial un enfoque pragmático. “El problema que tenemos es que estas organizaciones se han gastado tanto dinero que les obliga a buscar mecanismos de monetización. Cualquier criterio técnico desaparece bajo la premisa de que es necesario monetizar. Muchas veces eso produce un efecto profundamente negativo en la sociedad”.

No te va a dejar sin trabajo

La irrupción de las IA generativas, como el chat GPT u otras pueden supuestamente crear ideas y contenidos nuevos, como conversaciones, historias, imágenes, vídeos y música “no se están vendiendo como lo que son realmente-aclara el experto-Son herramientas que aumentan nuestras capacidades que aceleran nuestra capacidad de trabajar, pero se están vendiendo como herramientas que se pueden automatizar totalmente, y eso no es cierto, no es la realidad que estamos viviendo. Porque contiene una serie de mecanismos internos inherentes a la estructura como la parte generativa que produce alucinaciones que no es posible erradicar”. En el entorno de la IA se le llama alucinación a la información generada por el sistema que, aunque esté escrita de manera coherente, presenta datos incorrectos, sesgados o plenamente erróneos.

Con el desarrollo actual, la IA no tiene capacidad suficiente para eliminar puestos de trabajo de forma masiva. Si nos puede ayudar a mejorar nuestra productividad e incluso a ser más creativos, pero hoy por hoy, asegura el experto, no tienen capacidad de sustituir al ser humano.

Control y conocimiento

Tememos aquello que desconocemos y ahora mismo “no sabemos ni cómo funciona, ni como nos puede afectar, ni como nos puede ayudar ni tampoco cuando deja de funcionar-reflexiona el experto-Estamos viviendo un punto de inflexión donde por un lado se debe hacer un ejercicio social importante para formar a las personas en lo que es la IA, para que sirve, que casos de uso tiene, cuándo nos puede afectar positivamente, cuando de forma negativo y sobre todo qué hacer cuando falla”.

Por otro lado, este veloz desarrollo requiere una regulación. “Mientras no tengamos un cambio cultural de valores de cómo son ciertas organizaciones, no queda otra que tener mecanismos de regulación. Si existen mecanismos que se activarán pronto en Europa, en otros contextos será más complicados, pero tampoco va a ser un camino de rosas. Necesitamos unos auditores capaces de detectar que se han cometido anomalías, que se han cometido errores de forma consciente o inconsciente y que fuercen a las organizaciones a dejar de implementar casos de usos negativos a toda cota con el objetivo de monetizar. Eso no significa que la Inteligencia Artificial solamente tenga casos negativos, pero a veces la intención de monetizar la lleva por los caminos más sencillos....”

Nace para mejorar nuestra vida

Afortunadamente la IA se utiliza en muchas ocasiones para mejorar el mundo en el que vivimos. Nos habla Josep Curto de un programa que utiliza la Cruz Roja en Australia para gestionar un activo crítico, la sangre, Para organizar a los donantes y detectar dónde es más necesaria la sangre con el fin de aprovechar al máximo su vida útil. También nos ha contado que Apeel Sciences, la usa como parte del proceso de creación de un polímero que protege frutas que son sensibles, con un ciclo de vida bastante corto. O el uso que safe the elephants hace de la IA para rastrear la actividad de los elefantes, animales en riesgo de extinción.

“La inteligencia artificial es una de las tecnologías claves para transformar cualquier organización, a través de la generación de la identificación, de los patrones ocultos en los datos, a través de aumentar las capacidades de las personas que trabajan en esa organización, a través de ofrecer mejores servicios optimizados a los ciudadanos, pero es clave pensar cómo dichos ejemplos deben ser algo que sea positivo para todo el mundo. Que deben conocer los ciudadanos, que la inteligencia artificial ha venido para mejorar la sociedad, pero que tenemos que estar vigilantes para que dichos casos de uso no sean en negativo”.