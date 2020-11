El 90% de los pacientes con covid-19 que han perdido el olfato lo recuperan antes de 60 días

El 90 por ciento de los pacientes afectados por covid-19 con anosmia (pérdida total del sentido del olfato) recuperan esa función antes de 60 días, según un estudio preliminar realizado por el servicio de Neurología de HM Hospitales, liderado por la doctora Marta Ochoa.

En concreto, el trabajo se ha realizado con 61 pacientes tratados en HM Hospitales de forma multidisciplinar por el Servicio de Neurología con la colaboración del Servicio de Otorrinolaringología (ORL) y especialistas del Grupo y cuyos datos han sido recopilados por la neuróloga Cristina Guijarro.

Asimismo, y tras el análisis de los tiempos de recuperación de la función olfativa por parte de los pacientes analizados, los resultados han puesto de manifiesto que un 10 por ciento de los pacientes atendidos persisten sin recuperar el sentido del olfato seis meses después de la infección por coronavirus.

"El tiempo medio de debut de la anosmia fue de tres días y la duración media fue de 23,25 días, aunque en el 23 por ciento de los pacientes la anosmia duró entre 30-60 días y en el 10 por ciento esta sintomatología más de 60 días. El problema es que este 10 por ciento persisten con hiposmia (reducción parcial de la capacidad de percibir olores) seis meses después", ha dicho la doctora Guijarrro.

Este estudio añade por lo tanto nueva información frente a otros estudios que reflejan una recuperación más precoz del sentido del olfato. "Aunque otros registros consideran que la anosmia mejora en menos de 30 días, nuestro registro muestra que, aunque todos mejoran, el 10 por ciento, persisten con hiposmia (o disosmia, alteración del olfato) tras 60 días", ha puntualizado Guijarro.

Los datos pormenorizados de este estudio preliminar fueron presentados en el I Congreso Nacional COVID-19 y contribuyeron a que la Sociedad Española de Neurología (SEN), junto a otras sociedades científicas, expresaran, ante las autoridades sanitarias, la necesidad de considerar la anosmia-hipogeusia (AH) como marcador clínico de la infección por SARS-CoV-2.

Además, los resultados de este informe se van a publicar en el Registro Nacional de la SEN. "De esta forma, en las fases iniciales de la pandemia en España tenemos constancia de que gracias a considerar la anosmia como marcador precoz de la infección, 18 sanitarios pudieron confinarse y prevenir la difusión de la infección", ha explicado la doctora.

En ese sentido, la especialista de HM Hospitales ha reconocido que la mayoría de los casos inicialmente diagnosticados en la primera oleada, eran compañeros sanitarios que nos consultaban, sin ningún otro síntoma. "De esta forma pudieron aislarse. Saber que va asociado a mejor pronóstico de la sintomatología respiratoria, también tranquiliza a los pacientes", ha informado.

Además, el estudio ha evidenciado que, al igual que otras infecciones por virus respiratorios, pueden quedar secuelas de alteración del olfato de forma crónica. "Neurológicamente hablando, la anosmia es muy molesta y discapacitante y a nivel profesional puede limitar mucho. No oler puede hacer que no te des cuenta de olores peligrosos como el de productos químicos o gas. La anosmia se acompaña de alteración del gusto, y no poder disfrutar de la comida, empobrece la existencia y nuestros recuerdos con más componente emocional van asociados a olores", ha apostillado la experta.

El tratamiento más recomendado hasta la fecha para estos pacientes en fases agudas reside en la administración de corticoides tópicos nasales y posteriormente, entrenamiento olfatorio. En el caso de HM Hospitales dichos tratamientos se realizan en plena colaboración con los equipos de ORL de todos los hospitales del Grupo y con la Unidad de Anosmia existente en Galicia. Todos estos actores estarán implicados en futuros estudios sobre este campo que el Servicio de Neurología de HM Hospitales prepara para aportar más conocimiento a los efectos que la infección por SARS-CoV-2 tiene en los pacientes con anosmia.