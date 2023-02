La OMS alerta de una posible pandemia de gripe aviar: “Hasta ahora se podía contener, ya no se puede parar"

La Organización Mundial de la Salud ha advertido al mundo que debe prepararse para una posible pandemia de gripe aviar en humanos. En los últimos meses, se han multiplicado los brotes de la enfermedad que pasado ya a las aves salvajes y se multiplica en mamíferos. Europa prepara una vacuna para las aves de corral y multiplica la vigilancia de las posibles mutaciones del patógenos para evitar el contagio entre humanos y una posible crisis alimentaria.

Según los datos de la Comisión Europea publicados en diciembre, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, Europa ha sufrido la epidemia más devastadora de gripe aviar de alta transmisión de su historia, que ha afectado a 37 países. Las autoridades sanitarias y veterinarias han contabilizado 2.520 brotes en aves de granja, que han supuesto la muerte o el sacrificio de 50 millones de ejemplares, 227 brotes en aves en cautividad y 3.867 detecciones en aves salvajes. Cifras que suponen 1,7 veces más casos que en la temporada anterior (2020-2021), y 2,4 veces , según publica la autoridad europea de seguridad alimentaria.





40 años pendiente del salto entre especies

Llevamos conviviendo con la gripe aviar 40 años. De hecho, el patógeno que la provoca ha sido desde entonces “nuestro primer candidato de virus peligroso”, nos confirma Ursula Höfle, veterinaria del IREC - CSIC de Ciudad Real. Universidad de Castilla la Mancha. Especialista en relaciones fauna silvestre-ganadería.

Un trabajador de una granja avícola de Guadalajara dio ese mes positivo en gripe aviar, aunque, según ha podido saber COPE, en el siguiente test dio negativo. Las alarmas han saltado en una granja de pavos de Arbeca, en Lleida, donde se ha detectado un brote en pavos. en EEUU ha habido más de 200 casos en mamíferos como osos o leones marinos, y en octubre, hubo un brote en una granja de visones de Carral (A Coruña).

La primera línea de defensa está en manos de los veterinarios. Llevan años recogiendo muestras “en todas las granjas, haya brote o no y también de las aves silvestres muertas en casos sospechosos. Además hay un repositorio de virus, una base de datos, donde se depositan las secuencias, hay un intercambio de información y se comprueban las mutaciones del virus”, confirma Ursula Höfle.





¿Por qué entonces este nivel de alarma ahora?

A parte de la cantidad de animales infectados en el mundo, la veterinaria nos señala dos eventos: el más preocupantes por el momento, que la enfermedad ha saltado a las aves silvestres, que tienen una capacidad infinita de desplazarse y esparcir el virus, “hasta ahora se podía contener, eliminando animales de granja. Ahora, ya no se puede parar, con el paso a aves silvestres”, manifiesta Ursula Höfle. A la zaga está el hecho de que tienen indicios de una mutación que facilitó la transmisión entre visones en la granja de A coruña, y están pendientes de confirmar otra en los leones marinos infestados en Sudamérica.

“El contagio a mamíferos, en la mayor parte de los casos es del ave al animal. Son mayoritariamente carroñeros, o depredadores con hábitos parcialmente carroñeros, suelen atacar a aves enfermas. También animales que mantienen contacto estrecho, o se los comen-explica la experta- pero a habido un caso, en el que tenemos cierta evidencia, el brote en la granja de visones en Galicia en octubre”. Un caso puntual el en que los visiones fueron sacrificados y parece, nos asegura, que se ha contenido, “no se espera que esta variante de virus se haya propagado”. Ahora estudian “ la mortalidad masiva, leones de mar en sudamérica, que puede deberse-indica- a que se han comido muchas aves enfermas, o a una mutación del virus. Aun no hay evidencias, hace falta tiempo para secuenciar el genoma del virus”.

Las alarmas han saltado y el sistema de vigilancia se estrecha porque “son especies, especialmente el visón susceptibles también al virus de la gripe humano, y podría hacer de vaso de mezcla, que se mezcle un virus aviar, un virus humano y salga algo más peligroso”.





¿Crisis alimentaria y riesgo inminente para los humanos?

La doctora Höfle descarta que por el momento estén en riesgo las granjas de mamíferos destinados al consumo humano “como los cerdos, pero si tiene mucho que ver “la subida del precio de los huevos”. Hay menos producción porque cada vez que hay un brote en una granja, se sacrifican a todos los animales.

Hoy por hoy, el paso del virus a humanos y la mutación de ese patógenos que facilitaría el contagio entre personas y su letalidad es “un poco impredecible, un poco lotería. Lo que parece es que el virus, hasta ahora, ha ido en la dirección contraria, es decir as infectar a otro tipo de aves” . A lo largo de estos 40 años se han registrado un millar de casos en humanos, con una altísima letalidad, hasta del 50%. Un virus tan letal tienen muchas dificultades de supervivencia. “La adaptación a mamíferos, la adaptación a personas- asegura la veterinaria-parece no ser la vía principal del patógeno en estos momentos. Esto no significa que pueda cambiar, a lo mejor, la próxima semana estamos hablando de otro tipo de casos”.

Acudimos también al doctor Ramon Cisterna presidente de la Asociación de Microbiología y Salud para comprobar el nivel de alarma :“La situación es crítica, pero el riesgo para los humanos todavía es pequeño”, nos asegura. “por el momento no es un estado de alarma para el ser humano, pero sí es preocupante la capacidad que ha adquirido el virus de transmitirse entre los mamíferos, una escala previa probablemente a que pase al ser humano”.

De ahí la advertencia de la OMS, para que se extreme la vigilancia, y en ese punto nos encontramos ahora “no solamente en las granjas avícolas, como se hacía hasta ahora-nos dice el doctor Cisterna- también a las que acojan a mamíferos dedicados al consumo humano, porque ahí está el peligro. No solo para esos animales, también para los cuidadores. Y esa es la gran advertencia: controlen y vigilen este tipo de poblaciones, miren lo que pasa con los virus, tomen todas las muestras que hagan falta, envíenlas al laboratorio de referencia para el sur d Europa, piensen en lo que puede llegar a ocurrir”.





La letalidad, catastrófica

Nos contaba Ursula Höfle que en los contagios en humanos registrados en Egipto y Asia, la mortalidad había sido altísima. Esa virulencia, probablemente tiene mucho que ver con la lentitud que hasta el momento el virus a mostrado en mutar para contagiar a mamíferos y sobre todo a humanos. Lo que conocemos es lo ocurrido hasta ahora. El microbiólogo recuerda que “la mortalidad en humanos es de un 50%, cifras increíbles, increíbles! El índice de mortalidad del coronavirus era, recordemos, entre el 1 y el 2%. Tampoco es real porque algunos casos habrán sido asintomáticos y no entran dentro de la valoración, pero hablar de cifras que superen el 10% estragos hablando de una catástrofe que no tendría equivalencia , en caso de que se expandiera entre los humanos”. Por ahora, los humanos que se han contagiado eran personas que estaban muy en contacto con las aves infectadas.





A dos mutaciones

también nos hemos ido a preguntar al Doctor Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública para pulsar su opinión. Como los anteriores expertos, llama a la prudencia. “Estamos en riesgo bajo, pero no descartable, en un momento de expectación”, matiza.

Nos explica que para ser preocupación “primero tendría que mutar para infectar a los humanos, pero también para que los humanos se contagiasen entre sí, que es lo que realmente nos preocuparía. En cuanto a su violencia, Depende también de la mutación que puede hacerlos más o menos transmisible, o más o menos mortal”.

Aun así el doctor Ortí asegura que todavía está lejos esa posibilidad, por lo que “no estamos en un momento para valorar en atención primaria, para que se valoren posibles casos, porque ademas no los distinguiríamos ahora que tenemos infecciones por virus respiratorios, sería muy difícil diferenciarlos”.





¿Vacuna?

A petición de la Comisión Europea, la autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está evaluando la disponibilidad de vacunas para las aves de corral y estudiando posibles estrategias de vacunación. Los resultados de este trabajo, en el que también colaboran la Agencia Europea de Medicamentos y el laboratorio de referencia de la UE, estarán disponibles en el segundo semestre de 2023.

Ha habido un cambio de criterio, nos explica Ursula Höfle, porque “En Asia, donde hay una situación endémica, tienen que proteger las aves con vacunas porque son el sustento y no pueden erradicarlas. Hasta ahora no se ha hecho en América y Europa porque sí las protege de morir, pero no se reduce totalmente el contagio, y eso significa que sigue habiendo transmisión y sobre todo riesgo de mutar y que se vuelvan resistente a la vacuna. Por eso hasta ahora era mas seguro no vacunar. Pero la situación ha hecho que la UE autorice ensayos pero nunca por sí sola, porque la vacuna no será suficiente para cortar esto, siempre tendrá que haber una vigilancia muy intensiva para evitar virus que se escapen a esta vacuna”.

El doctor Ortí nos ha contado además que “a finales de este mes se reúne la comisión de la OMS que estudia cual debe ser la composición de las vacunas de gripe para la próxima temporada. Esos expertos revisan todos los aislamiento de los virus que se ha hecho y diseñan la vacuna. En esta situación, probablemente, estos expertos van a examinar también que posibilidad habría de introducir también un cuarto o un quinto componente, si se producen contagios de gripe aviar entre humanos”.

Por el momento, todo está en el aire...nunca mejor dicho.