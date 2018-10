Omar Montes se sincera sobre Isa Pantoja: "Nunca he estado enamorado, la tengo camelada"

MADRID, 18 (CHANCE)

Lo de Omar Montes e Isa Pantoja se ha convertido en un auténtico tira y afloja en el que parece que ni si quiera los protagonistas de esta turbia historia de amor tienen claro cuales son sus sentimientos.

Les hemos visto defender su amor en la casa de GH VIP, romper en directo y cargar el uno contra el otra, pero ahora parece que vuelven a limar asperezas y después de que este sábado fueran vistos juntos en una discoteca de Madrid parece que vuelven a prenderse la llama.

Aun así el cantante se sincera sobre sus sentimientos y reconoce: "yo sinceramente, enamorado no he estado", aunque sí que matiza y explica que: "La verdad que la quiero un montón y ella lo sabe. Le doy mi corazón si hace falta".

"Yo siempre lo he dicho. Yo no puedo enamorarme de una persona ni nadie, así de repente. A mí me cuesta mucho pero quererla la he querido mucho. Pero enamorarme a mí me cuesta", defiende el cantante, que demuestra que aun tiene sentimientos por la hija de Isabel Pantoja a pesar de sus enfrentamientos en el reality.

Con el lenguaje que le caracteriza da con la clave de su relación y explica que: "Yo creo que ya la tengo camela y ella me tiene camelado y es tontería. Pero han pasado cosas y bueno". Ahora solo queda esperar a ver si realmente Isa está "camelada" o tampoco ha estado nunca enamorada.