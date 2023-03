Ocho millones de alérgicos al polen en España: "Me han dado una incapacidad y ahora cobro una pensión"

En España hay ocho millones de alérgicos al polen. La sequía y el cambio climático y contaminación están adelantando la época de alergia y prolongando la temporada. Esta primavera uno de cada seis trabajadores enfermarán por este motivo. Cada año se pierden seis millones de horas de trabajo debido a las visitas al médico y las bajas laborales.

Desde febrero hasta septiembre está afectada Irantzu Muerza que tuvo que dejar de trabajar. “La zona donde estaba mi empresa había muchos jardines con lo cual había mucho polen y a parte había moqueta, y los ácaros también me afectaban. Me han dado una incapacidad y ahora cobro una pensión”. Irantzu es alérgica y además padece asma.

Le dolía especialmente la incomprensión en su puesto de trabajo “y no solo del empresario, también por pare de los propios compañeros, y es por desconocimiento, pero se sufre mucho. Esa incomprensión no es solo por parte de las empresa, también en el ámbito escolar”.

Cada vez más y peor

El periodo de alergia y el número de enfermos que la padecen ha ido creciendo desde los años sesenta de forma proporcional al trasvase de población del campo a las ciudades. La doctora Belén de la Hoz, jefe del servicio de alergología del hospital Ramón y Cajal de Madrid y vicepresidenta de la Sociedad española de alergología e inmonología clínica nos explica que aunque hay un componente genético hay también factores ambientales que inciden en esa prevalencia.

“Ahora mismo-explica- los pólenes tienen mayores concentraciones, salen mucho más rápidamente al ambiente y se ha visto que en las ciudades el polen es más alergénico, porque por ejemplo, ciertos componentes de la polución rodean al polen y esto hace que sean más inmonoalergénicos, es decir, que tengan más tendencia a producor esa respuesta inmunológica que lleva a la alergia”.

A esto hay que sumar que hay “cada vez más pólenes que son alergénicos -añade- conocíamos muy bien la gramínea,el olivo y en los últimos 20 o 30 años hay especies que están produciendo y que nosotros somos capaces de identificar, porque estamos diagnosticando muy bien” Pero no solo el polen porque “la manera de vivir, tenemos casas con más alfombras, cortinas, tenemos mascotas y eso a los que tienen ese componente genético hace que se desencadene la alergia, y esta es una de las causas de que crezca el número de alérgicos , sobre todo, en el mundo occidental”.

No se puede prevenir pero sí tratar

La alergia no se puede prevenir. Sin embargo, hay fármacos que pueden mejorarla e incluso pararla, si se coge muy al principio. La doctora de la Hoz nos explica que “en la prevención secundaria y en la terciaria, cuando el paciente tiene pocos síntomas, sí podemos parar para que esa enfermedad no se convierta en grave e incluso evitarla. Sabemos que los pacientes con rinitis, la inmunoterapia, un tratamiento específico contra la alergia al polen, permite que no se desarrolle una alergia respiratoria bronquial. Tenemos mecanismos para evitar que la enfermedad progrese y se haga más grave. No tenemos, por ahora, recurso para que un paciente nos e haga alergico”.

Tendrás a tu alrededor a muchos amigos, familiares y compañeros de trabajo a los que ves moquear, con los ojos irritados, cansados por la medicación... Un brote de alergia “puede llegar a matarnos” cuenta Iranztu Muerza, alérgica, asmática, presidente de ASMAVI. A veces “no somos autónomos, no podemos hacer cosas cotidianas, ver a los amigos es complicado, vamos siempre con mascarilla”. Y hay momentos en los que ni siquiera pueden salir de su casa.

La forma de vivir en los países occidentales, la polución, el cambio climático...son factores que están detrás de esta progresión geométricae imparable en el número de enfermos con alergia respiratoria en nuestro país y en todo el mundo occidental. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros.