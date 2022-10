Nieves Segovia, primera mujer que presidirá la red mundial de Universidades

Nieves Segovia, presidenta del grupo educativo SEK, será la primera mujer y primera no estadounidense que dirigirá la red universitaria más grande del mundo enfocada en el desarrollo social y la sostenibilidad, la Talloires Network of Engaged Universities, que integran centros de 85 países.

Esta organización mundial fue creada en 2005 por Larry Bacow, presidente de la Universidad de Harvard.

La española Nieves Segovia, primera mujer y primera no estadounidense en dirigir esta red mundial, sustituye en el cargo a Anthony P. Monaco, presidente de la Universidad Tufts.

La organización apoya a las universidades en sus proyectos de investigación, emprendimiento e innovación social, en el aprendizaje del compromiso cívico y en el apoyo a colectivos vulnerables. Entre sus objetivos, está el de crear conciencia sobre la función pública y la responsabilidad social de las universidades.

El comité directivo internacional que preside Nieves Segovia está formado por 14 miembros, entre los que se encuentran máximos representantes de universidades, directores de redes internacionales y nacionales de educación, exministros de Educación y una representación de estudiantes.

Segovia, educadora y experta en innovación educativa, es presidenta de SEK Education Group, fundado en 1892. El grupo tiene en la actualidad más de 21.000 estudiantes en sus diez colegios en España, Francia, Irlanda, Catar y Arabia Saudí, y en la Universidad Camilo José Cela.

Además de presidenta del Comité Directivo del Talloires Network of Engaged Universities (Massachussets), Segovia es miembro del Leadership Council del Center for Universal Education de Brookings Institution (Washington), del Consejo Mundial de la European Foundation for Quality Management (Bélgica), así como del Ashoka Support Network (Arlington, EE.UU.).

En España, es miembro del Consejo Escolar del Estado del Ministerio de Educación, preside la Fundación Felipe Segovia y es vicepresidenta del Club de Excelencia en Gestión y de Edutech Cluster Spain. EFE

msr/aam