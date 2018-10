Nieves Álvarez: "Siempre tengo el corazón contento"

MADRID, 18 (CHANCE)

Nieves Álvarez fue una de las premiadas en la noche de Harper's Bazar, recibiendo el galardón como icono de estilo. Un reconocimiento a uno de los nombres más importantes de la moda de nuestro país.

Demostrando que el premio no es en balde, la modelo impresionó con un vestido rojo diseñado por Philosophy con el que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Nieves hace balance a su carrera y responde a si dará el relevo generacional a su hija, como ya hemos visto en modelos como Cindy Crawford o Yolanda Hadid. Pero ella quiere que se dediquen a lo que les haga realmente feliz, como es su caso el cual invita a estudiar.

CHANCE: No me extraña que te entreguen un premio como icono de estilo.

Nieves Álvarez: La verdad es que fue precioso cuando me llamaron para comunicarme que me daban este premio, que te llamen icono de estilo, en mi profesión es todo un halago, lo agradezco a todos aquellos que hayan votado y que hayan pensado en mí para recibir este premio.

CH: ¿En quién has confiado esta noche para el vestido?

N.A: Pues en el diseñador que también esta noche es uno de los premiados, Philosophy y me ha hecho algo exclusivo, solo para mí, para esta noche y le di un poquito lo que me apetecía llevar y me ha hecho un traje único. Mi traje, solo para mí y para esta noche.

CH: ¿Ves en tu niña un poquito el reflejo tuyo?

N.A: Es una niña que le gusta mucho la moda, son niños que se han criado con sus padres que los dos viven en un mundo muy artístico y están muy acostumbrados a ver la fotografía o el diseño como algo normal en sus vidas. A ella le gusta más diseñar que lo que es posar, le gusta el diseño, opinar, me dice 'mamá yo te doy mi opinión' y me hace mucha gracia, es normal, lo lleva en las venas.

CH: ¿Te gustaría que siguiera tus pasos?

N.A: Me gustaría que siguiesen los pasos que les hagan felices. Si es el mundo de la moda, qué mejor que sus padres para poder aconsejarlos.

CH: ¿A quién le dedicarías el premio de esta noche?

N.A: Pues tengo aquí preparada mi chuletilla que me escribí anoche y tengo muchas personas que agradecer que a lo largo de estos 25 años yo siga aquí y que hayan pensado en mi nombre para recibir este premio tan prestigioso.

CH: Dicen que tienes de nuevo el corazón contento.

N.A: Es que yo nunca lo he tenido triste. Lo siento mucho pero yo siempre estoy feliz, habrá que estudiarme pero yo tengo que dar gracias a la vida por todo lo que me da.