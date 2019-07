El 'New England Journal of Medicine' publica los datos de 'Emgality' (Lilly) en cefalea en racimos episódica

La revista 'New England Journal of Medicine' ha publicado resultados positivos del estudio en fase 3 de galcanezumab, registrado por Eli Lilly and Company con el nombre de 'Emgality', para el tratamiento de la cefalea en racimos episódica.

En el estudio, galcanezumab redujo la frecuencia de episodios semanales de cefalea en racimo en las semanas 1 a 3 en comparación con el placebo. Precisamente, en estos resultados se basó la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) para aprobar en 2019 el uso de galcanezumab en la cefalea en racimos episódica en adultos.

"La cefalea en racimos es una de las cefaleas primarias más grave, con episodios recurrentes de un dolor de cabeza de una gran intensidad y opciones de tratamiento muy limitadas. La publicación de estos resultados con galcanezumab, que muestran una reducción en la frecuencia de los episodios causados por este incapacitante trastorno neurológico, es alentador tanto para los pacientes como para los médicos", ha dicho el autor principal del artículo publicado, Peter Goadsby.

El estudio reclutó a 106 pacientes que fueron aleatorizados para recibir 300 miligramos (mg) de galcanezumab (mediante tres inyecciones mensuales de 100 mg) o placebo. Antes del reclutamiento, los pacientes en la rama de tratamiento con galcanezumab tenían un promedio de 17,8 episodios semanales de cefalea en racimo y los pacientes en la rama de tratamiento con placebo tenían una media de 17,3 episodios semanales.

Los resultados mostraron que los pacientes en tratamiento con galcanezumab tuvieron de media una reducción de 8,7 episodios semanales de cefalea en racimo en las semanas 1 a 3, en comparación con una media de reducción de 5,2 episodios semanales en el grupo en tratamiento con placebo.

Además, el 71,4 por ciento de los pacientes tratados con galcanezumab vieron reducida en un 50 por ciento o más su frecuencia semanal de episodios de cefalea ya en la tercera semana, uno de los objetivos secundarios del estudio, en comparación con el 52,6 por ciento de los pacientes tratados con placebo.

"Las personas con cefalea en racimos episódica describen los episodios como el dolor más intenso que jamás hayan conocido. A pesar de la gravedad de esta enfermedad, ha habido poca innovación para ayudar a tratar la cefalea en racimos. Estamos muy satisfechos con que los resultados publicados en el 'New England Journal of Medicine' muestren que más del 70 por ciento de los pacientes en tratamiento con galcanezumab han reducido el número de episodios semanales de cefalea en racimos al menos a la mitad en la tercera semana", ha explicado el vicepresidente del Área de Desarrollo de Neurología de Lilly, Gudarz Davar.

En general, el perfil de seguridad observado en pacientes con cefalea en racimos episódica en tratamiento con galcanezumab 300 miligramos al mes es compatible con el perfil de seguridad en pacientes con migraña tratados con galcanezumab 120 miligramos al mes. Dos pacientes tratados con galcanezumab suspendieron el tratamiento doble ciego durante el estudio debido a acontecimientos adversos.