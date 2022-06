El mundo no es como piensas: el mapa con el tamaño real de los países

Un planisferio es una representación de la superficie terrestre en forma de mapa. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado si esas representaciones muestran la realidad de cada una de la superficie de los países? Seguramente no. A raíz de una polémica surgida en TikTok y Twitter sobre las distancias de los planisferios, ahora se discute más que nunca si esos mismos muestran la realidad, o la modifican, haciéndonos creer que varios países son tal y como los vemos en los mapas.

En el colegio siempre hemos tenido en clase un planisferio, con el que aprendíamos dónde se encontraba cada país y la superficie que tenía cada uno de ellos, pero parece que aquellos que hemos visto, no plasman las dimensiones verdaderas de la extensión de los países y regiones.

Ha sido a raíz de las redes sociales, tecnología y globalización lo que ha permitido reflexionar e investigar sobre este tema. Y fue en TikTok y Twitter donde se empezó a hablar sobre el tema y, poco a poco, fue calando tanto en usuarios como en influencers .

Todo empezó cuando Ian Bremmer , politólogo y autor estadounidense que se centra en el riesgo político global, empezó a desarrollar una teoría que fue “tumbada” por un influencer Ticktoker, llamado sayginyalcin, quien empezó a hablar sobre el tema y puso este objeto de estudio sobre la mesa. Sayginyalcin empezó a cuestionarse si los planos que conocemos hoy en día, son correctos o no. Todos ellos están realizados a raíz de la proyección cartográfica ideada por el geógrafo y matemático Gerardus Mercator en el siglo XVI, y más concretamente del año 1569.

