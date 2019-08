Muere un hombre de 72 años con cáncer terminal que tenía listeriosis

El doctor José Miguel Cisneros, portavoz andaluz de la Consejería de Salud y Familias para esta crisis sanitaria, ha anunciado este viernes el fallecimiento de un paciente de 72 años con cáncer terminal que estaba infectado de listeriosis. La primera víctima fue una anciana de 90 años.

Las comunidades han notificado hasta el momento al Ministerio de Sanidad 168 casos confirmados -la mayoría en Andalucía (161)- por el brote de listeriosis originado por la carne mechada de la marca La Mechá, que se contaminó en la fabrica de la empresa, según la ministra en funciones, María Luisa Carcedo. Las investigaciones se centran en qué fase del proceso de elaboración de este alimento se ha producido la contaminación, según ha dicho la ministra, quien no obstante ha incidido en que la fábrica Magrudis, ubicada en Sevilla, está clausurada y se han retirado de la venta el resto de productos que en ella se producían. En concreto, chicharrón andaluz, lomo al jerez, lomo al pimentón y lomo casero al pimentón de la marca La Mechá. Estos productos han sido distribuidos en su mayor parte a Andalucía y en menores cantidades a Madrid y Extremadura.

161 CASOS CONFIRMADOS EN ANDALUCÍA

De acuerdo a la información oficial recogida por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCaes), del Ministerio de Sanidad, y aportada por Andalucía, se han confirmado 161 casos relacionados con el brote, la mayor parte en Sevilla (131). Pero hay otros en casi todas las provincias de la comunidad: Huelva (15), Cádiz (7), Granada y Málaga (4 cada una).

En las últimas horas se han producido 29 nuevos hospitalizaciones en esta comunidad, lo que eleva a 82 los enfermos ingresados por el brote, entre ellos 28 embarazadas, cinco más que ayer, y tres personas que permanecen aún ingresados en la UCI.

El informe del Ccaes no detalla cuántos casos bajo sospecha se están estudiando en Andalucía, aunque el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha apuntado en varias entrevistas radiofónicas la existencia de medio millar de casos sospechosos que se están analizando.

LLAMAMIENTO A LA CALMA EN ANDALUCÍA

El portavoz de la Junta de Andalucía para el brote de listeriosis, el doctor José Miguel Cisneros, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad al señalar que esta enfermedad solo afecta a quienes hayan comido carne mechada "La Mechá" y ha pedido a quienes no la hayan ingerido que no colapsen las urgencias. A los afectados les ha recordado que la "mayoría" están "asintomáticos" y no requieren hospitalización y los que están ingresados se están recuperando en su mayor parte.

No obstante, los fabricantes de carne mechada consideran que hay "alarma social" entre los consumidores tras el brote de listeriosis originado por este producto, y prevén que sus ventas bajen en las próximas semanas.

CASOS NOTIFICADOS POR OTRAS COMUNIDADES

Hay otros casos que se han notificado en otras autonomías hastallegar a los 168 confirmados: Asturias (tres), Aragón (otros tres) y Extremadura (uno). Además, Sanidad ha recibido otras notificaciones por parte deMadrid (cinco) y Cataluña (dos), pero en el informe del Ccaes no se especifica si se trata de casos confirmados o en investigación. Deconfirmarse, la cifra de afectados alcanzaría los 175.

El informe sí concreta que hay otros nueve casos notificados que se encuentran en estudio en Extremadura, y también de confirmarse, junto a los anteriores, habría que hablar de 184 afectados por el brote. La información sobre casos puede variar según avancen las investigaciones epidemiológicas y microbiológicas de las cepas de los casos y de la carne contaminada. De hecho, en el informe de Sanidad no figura como notificado un caso en Salamanca, confirmado por la Junta de Castilla y León, queha informado a la prensa de que hay otros posibles casos en estudio en esa comunidad.

Como el periodo de incubación de la enfermedad es largo y la distribución del producto es amplia no se puede descartar la aparición de nuevos casos en los próximos días, incluso en personas residentes en otras regiones o países, que hayan podido consumir lacarne mechada durante su estancia en las áreas de distribución.

PROTOCOLO INTERNACIONAL ANTE BROTES

España ha informado a la Comisión Europea (CE) de que la carne que ha causado el brote solo se vendió en el territorio nacional y de que ya se han adoptado las "medidas necesarias" en este tipo de casos. Según indicó ayer el Ccaes, Sanidad ya ha informado del brote al Sistema de Alerta Precoz y Respuesta de la Unión Europea y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un protocolo habitual en estos casos y más si se tiene en cuenta que España es destino turístico de muchas personas que pudieron ingerir alguno de los alimentos contaminados y, posteriormente, haber regresado a su país. En los últimos años, se ha registrado en España un promedio de 25 muertes al año por listeria, según fuentes de Sanidad. En 2017 hubo 2.480 casos de listeriosis en humanos en la Unión Europea, con 227 muertes en 16 estados miembros.

Entre estos casos aislados podría encontrarse el del hombre de 62 años, diagnosticado de listeriosis, que falleció la pasada noche en el Hospital Sierrallana de Torrelavega (Cantabria), y que no guarda ninguna relación con el brote originado en Andalucía.