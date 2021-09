Mónica García carga contra Marcos de Quinto por su pasado y se le vuelve en contra: "No hay de qué"

En mayo de 2020, Marcos de Quinto anunciaba que dejaba Ciudadanos tras haber alcanzado un acuerdo la formación naranja con el Ejecutivo para prorrogar el estado de alarma: "Me voy por coherencia y además con elegancia y muy buena relación con mis compañeros", aseguraba en 'La Linterna'. Un año después, permanece alejado del foco mediático aunque utiliza de manera asidua sus redes sociales. Este miércoles el expolítico español se ha enzarzado en un tenso debate a través de Twitter con Mónica García, líder de la oposición al Gobierno madrileño.









La portavoz de Más Madrid le enviaba el siguiente mensaje en Twitter: "Normal que no te gusten los sindicatos cuando te reventaron un ERE ilegal. Un saludo". De Quinto no ha dudado en recriminar esas palabras y ha asegurado que "cuando se está en política conviene informarse antes de decir memeces. A mí nadie me ha reventado ningún ERE porque nunca he hecho ninguno . Parece que confundes Coca-Cola España (que yo presidía) con la embotelladora, Iberian Partners, sin relación accionarial alguna con la mía".

Cuando se está en política conviene informarse antes de decir memeces: a mi nadie me ha reventado ningún ERE porque nunca he hecho ninguno.

Parece que confundes Coca-Cola España (que yo presidía) con la embotelladora, Iberian Partners, sin relación accionarial alguna con la mía. https://t.co/b51tonQ5Ja — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) September 29, 2021

Además, la reprimenda no ha acabado ahí. "Como te prepares igual de bien los temas en la Asamblea de Madrid, harás un carrerón. Dile a tu marido que te explique la diferencia entre las dos empresas, pues CHEP le alquilaba los palets a la embotelladora. No hay de qué".

Como te prepares igual de bien los temas en la Asamblea de Madrid, harás un carrerón !!



Dile a tu marido que te explique la diferencia entre las dos empresas, pues CHEP le alquilaba los palets a la embotelladora.



No hay de qué. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) September 29, 2021

Por el momento, Mónica García no ha continuado con el debate aunque numerosos tuiteros se han posicionado a favor de uno u otro. Una tensión que han seguido atentamente algunos usuarios que leían todo lo que iban publicando a través de esta red social.

Marcos de Quinto se atreve con el secreto mejor guardado de Coca-Cola: "Solo lo saben tres personas"

Coca-Cola es quizá una de las bebidas más reconocidas en todo el mundo. Con el agua como único rival a la altura, el secreto de una de las bebidas más famosas del mundo sigue guardándose con sumo celo. Es por ello que Marcos de Quinto quien, además de diputado de Ciudadanos en el Congreso, fue el vicepresidente a nivel mundial de The Coca Cola Company entre 2015 y 2017 y habló en el Twitch de COPE sobre la receta secreta del refresco. "La sé, pero solo la digo los domingos", respondía Marcos de Quinto.





Una lástima, la entrevista se produjo un lunes, quizá si le hubiésemos pillado un día antes... Aun así, de Quinto nos daba algunos detalles sobre cómo funciona uno de los secretos mejor guardados del mundo en una entrevista en COPE.