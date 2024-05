Mónica García compromete a España en el Plan de lucha contra la Obesidad de la OMS

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado en el evento 'How the WHO Acceleration Plan to Stop Obesity is unlocking action', celebrado en Ginebra en el marco de la 77º Asamblea General de la salud, donde ha avanzado el compromiso de España en la lucha contra la obesidad.

En el marco de este acto, y junto a Pau Gasol, Mónica García ha anunciado la adhesión de España a los 'Front Runner Countries', países comprometidos en la lucha contra la obesidad.

Los Frontrunner Contries (países líderes) del Plan de Aceleración de la OMS son países que tienen un fuerte compromiso con la lucha contra la obesidad a través políticas públicas congruentes con las recomendaciones de la OMS.