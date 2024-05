Mónica García afirma que la sanidad pública madrileña "está hecha unos zorros"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acudido este domingo a la manifestación en favor de la sanidad pública madrileña, bajo el lema 'Madrid sigue en pie', en la que ha criticado que el servicio madrileño "está hecho unos zorros".

"Hoy esta sanidad pública está llena de patriotas que quieren defenderla y por eso ante los discursos reaccionarios y retroactivos de la ultraderecha les decimos que no hay mejor patria que nuestra sanidad pública", ha afirmado la ministra durante la concentración.

En su intervención, García ha criticado que algunas administraciones intenten "sacar lo peor de la sanidad" y se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha sugerido cuidar "realmente" la sanidad madrileña porque "está hecha unos zorros".

"Si le dedicara la mitad del tiempo que me dedica a mí y a confrontar con el Gobierno de España, a cuidar realmente la sanidad pública de Madrid, no la tendríamos hecha unos zorros y no tendríamos la sanidad de Madrid a la cola de cualquier tipo de sistema sanitario y del acceso a nuestro sistema sanitario", ha lamentado.

Además, la ministra ha enfatizado que la manifestación, organizada por el espacio ciudadano de 'Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid', sirve para hacer "frente al concurso de fascistas de Vox".

"Nos vienen a presentar la defensa de la patria como una suerte de discursos xenófobos, de discursos excluyentes, en los cuales no solo les sobra la mitad de la ciudadanía, sino que les sobran los derechos de la ciudadanía", ha criticado.