Un mirador escondido entre plataneras: Así es el pueblo más bonito de España, según The Times

Según el diario británico 'The Times', el pueblo Agulo, ubicado en las Islas Canarias, es actualmente es el pueblo más bonito de España. Siendo esta una de las poblaciones más históricas de la zona y también de las más pequeñas, con poco más de 1.000 habitantes, y una de las más antiguas, se trata de un reconocimiento único que le ha sido otorgado de entre los 7.582 municipios que competían por este galardón.

Según declaraciones del periodista Chris Haslam al periódico AS,"tal es la fuerza de la topografía circundante y la belleza colonial de su ciudad baja empedrada, que a veces puedes sentir que estás en Perú". El pueblo resulta ser un mirador que está escondido entre las plataneras del lugar, desde el cual es posible apreciar la inmensidad del Teide, aun cuando el pueblo se encuentra en la Isla de La Gomera. El casco antiguo del pueblo es uno de los mejores conservados de todo el archipiélago canario, siendo capaz de transportarnos a tiempos de antaño con sus calles estrechas y empedradas. De hecho, el pueblo es conocido como el "bombón de La Gomera".

Si hablamos del patrimonio histórico y arquitectónico de Agulo, la Iglesia de San Marcos Evangelista y sus blancas cúpulas, que contrastan con el tono rojizo de las tejas de las casas, son lo más destacado. Al principio había una ermita que fue fundada en 1607, que se transformó en iglesia años después. Posteriormente, fue derribada y, en su lugar, se construyó el templo de estilo neogótico que hay en la actualidad.

En cuanto a sus atractivos naturales, lo más llamativo son las caminatas que se pueden realizar desde el pueblo hasta elParque Nacional de Garajonay. También cuenta con la denominada Casa de la Memoria, que es una vivienda tradicional canaria que cuenta con un jardín repleto de multitud de flores y plantas endémicas de la isla.

Gastronomía

Además de su historia y arquitectura, Agulo cuenta con su propia gastronomía, basada principalmente en patatas, ñames y berros. Esto ha permitido que sus habitantes hayan podido crear platos típicos como el potaje de berros o el potaje de ñames. Por no mencionar la carne de cabra o cochino de la zona, que se hace acompañada de papas con mojo picón. También cuentan con un plato propio que es el Almogrote, que consiste en una pasta para untar, elaborada con queso de cabra curado y aderezado.

Reacción en las Islas Canarias

La alcaldesa de Agulo, Rosa Chinea, ha admitido que todavía no puede creer que esto haya pasado. En declaraciones al diario AS, sabía que el periódico 'The Times' estaba preparando "una especie de encuesta". Sin embargo, no fue hasta el miércoles, 18 de mayo, que supo de la confirmación de que Agulo, recibía el galardón del 'pueblo más bonito' de España en dicha encuesta.

Segunda vez que el pueblo recibe este galardón

En 2019, el pueblo recibió en FITUR (Feria de Turismo) la distinción del pueblo más bonito de España. Este reconocimiento sirvió para aumentar la afluencia de turistas diarios en Agulo. La alcaldesa ha resaltado que se trata de "un pueblo pequeño, los recursos que tenemos son cortos, somos los auténticos protagonistas de la España vaciada e intento que los jóvenes se formen porque Agulo tiene futuro".