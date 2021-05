Un micro abierto 'traiciona' a Yolanda Díaz por su opinión sobre las mascarillas: "¿Te la vas a quitar?"

Un micrófono abierto ha jugado una mala pasada a Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera del Gobierno. Sucedía durante un acto organizado por Jaume Asens en el Congreso con los diputados morados. En el mismo instante en el que Asens enciende el micrófono se escucha a la política decir lo siguiente sobre las mascarillas: "son un coñazo".

Poco tiempo después, la ministra de Derechos Sociales, le realiza la siguiente pregunta: "¿Te la vas a quitar para hablar?", decía Ione Belarra. La vicepresidenta no se lo ha pensado y le ha respondido que sí: "Sí, me ahogo, soy asmática, no puedo respirar".

Un micro abierto 'caza' esta conversación entre Yolanda Díaz e Ione Belarra sobre las mascarillas:

- “Es un coñazo”

- “¿Te la vas a quitar para hablar?”

- “Sí, ¿no? Me ahogo, soy asmática" pic.twitter.com/0WQnFUEfXt — El HuffPost (@ElHuffPost) May 13, 2021

Una muestra más del hartazgo que tienen también los políticos sobre esta pandemia. Aún con todo, ella justifica su decisión. Díaz se quita la mascarilla porque es asmática y se ahoga. Belarra concluye esa breve conversación transmitiéndole a Díaz lo siguiente: "Sí, sí, que luego queda horrible". Así, da a entender que en cámara es más atractivo no tener mascarilla para otorgar una mejor imagen ante la opinión pública.

"Hay que trabajar más. Sé que es ingrato estar en un Parlamento donde hay que defender al Gobierno pero tenemos que conseguirlo", decía Yolanda Díaz en su discurso motivacional. Además, la ministra de Trabajo aseguraba que Unidas Podemos arranca una "nueva etapa" en la que "van a ir a por todas".

También ha indicado que es consciente de que Unidas Podemos está "en transición" y que los cambios "generan inquietudes" pero ha destacado que Iglesias, a pesar de haber abandonado la política, caminará junto a ellos "como siempre ha hecho. Y yo creo que lo va a hacer todavía mucho mejor".

Un mensaje, el que ha querido transmitir Díaz, de motivación para sus compañeros de Unidas Podemos.

El TC anula por inconstitucional el decreto que permitió a Iglesias entrar en la Comisión del CNI

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado y declarado inconstitucional el decreto que permitió al exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias formar parte de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El tribunal de garantías ha adelantado el fallo de la sentencia, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, que estima por mayoría el recurso de Vox contra el decreto del Gobierno.