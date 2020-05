Así vivió Mateo el ingreso de su padre en el hospital por coronavirus: "Parecía una película de terror"

Todos conocemos a alguien cercano a nosotros que ha fallecido víctima del coronavirus o que ha sufrido una pérdida. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo… Todos nos sentimos unidos por ese dolor y todos necesitamos recordar a los que nos han dejado. En grupo COPE hemos querido rendirle un homenaje a Joaquin González, padre del Mateo, una de las voces principales de MegaStarFM. En una entrevista en el programa "Vivos en el recuerdo: las historias que nos arrebató el coronavirus", Mateo asegura que el adiós de su padre ha sido una pérdida muy importante en su vida y ha contado cómo supo que estaba contagiado. "Mi padre fue ingresado en la semana previa al estado de alarma. Se empezó a encontrar mal, como un constipado que no se curaba. El médico le mandó para casa pero no levantaba cabeza. A los pocos días le llevamos a urgencias y finalmente fue ingresado porque tenía una neumonía en los dos pulmones. Luego le hicieron la prueba y dio positivo. Él tenía achaques de su edad, pero estaba bien", asegura Mateo.

El presentador del programa "Mateo y Andrea" de MegaStarFM se alegra de que, al menos, tanto él como su familia pudieron estar junto a su padre hasta el final. "La médica nos dio permiso con muchas medidas de seguridad. Íbamos de uno en uno. No podías salir de la habitación ni ir a la cafetería, del hospital teníamos que ir a casa... Pero la doctora veía claro que o se acompañaba al paciente o no le superarían. Ella creía que era bueno que estuviéramos con mi padre porque estaba mal pero tenía esperanza de que pudiera salir", ha contado. Su padre era muy optimista y durante algunos días la familia creyó que iba a poder recuperarse. Por desgracia, no fue así. "Es un alivio saber que, al menos, hemos podido estar junto a él en el hospital", ha subrayado Mateo.

El locutor ha narrado también el "terror" que se vivía en el hospital cuando su padre fue ingresado. "Era el caos. Había mucho miedo en el personal sanitario porque no había mascarillas ni un protocolo. El coronavirus era como un tsunami que había llegado al hospital. Tuve que hacer de todo para conseguir una mascarilla", ha contado.

Mateo pudo estar junto a su padre hasta el final. Cuando falleció, sólo tres personas pudieron acudir a la incineración. Su madre también fue ingresada por coronavirus, pero ella sí consiguió salir adelante. "Cuando mi padre estaba contagiado celebramos un cumpleaños familiar y ahí caímos todos", ha rememorado.

La historia de Joaquin González es una de las siete que conforman el programa "Vivos en el recuerdo", un homenaje a todas las víctimas del coronavirs. Mientras España sigue intentando despertar de la dolorosa pesadilla que ha supuesto la crisis del coronavirus - con dos meses de confinamiento, más de 200.000 contagiados y una ruptura total de nuestra forma de vida y bienestar -, el número de víctimas mortales no deja de crecer. Según el Ministerio de Sanidad, son ya más de 27.000 los fallecidos en España desde que se originó la pandemia. Y 27.000 no es sólo una cifra. Detrás de ese número se esconden muchos nombres, muchas historias, muchas lágrimas y también mucho vacío.

"Vivos en el recuerdo: las historias que nos arrebató el coronavirus" da voz a las personas que han sufrido la conmoción de perder a los seres más queridos sin un porqué. Relatos llenos de emoción, dolor, aflicción pero también esperanza. Siete testimonios imprescindibles para entender la profundidad de la tragedia que ha azotado al mundo entero y que permiten personalizar sus duras consecuencias.