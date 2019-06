Marlon Brando, la estrella de cine que nos dejó hace 15 años... ¿Conoces cuál fue su última película?

Uno de los actores más recordados del siglo XX sin duda alguna. Su nombre aparece en los primeros puestos de los rankings de los cinéfilos de referencia, y murió tal día como hoy pero de 2004. Él era Marlon Brando. El intérprete estadounidense se desarrolló en cine y teatro, disciplina que marcó su formación, e incluso se preparó con la afamada metodología Stanivslaski en Nueva York.

En 1940 ya era una cara conocida en el circuito teatral americano, para una década después dar el salto a la gran pantalla, etapa en la que empezaría una trayectoria de cinco décadas que ha marcado un antes y un después en el cine.

Entre los galardones que reflejan el éxito de su carrera están dos Óscar (a mejor actor en 'On the Waterfront' (1954) y por 'El Padrino' (1972), dos Globos de Oro y un BAFTA. Los títulos más relevantes en los que participó son, entre otros, 'Un tranvía llamado deseo' (1951), '¡Viva Zapata!' (1952), 'El último tango en París' (1972) o 'Apocalypse Now' (1979), 'Superman' (1978).

Estas han sido algunas de las películas más recordadas en las que Marlon Brando formó parte del elenco de actores protagonistas, sin embargo ha estado presente en muchos, y también muy reconocidos, rodajes no mencionados. Cada espectador tendrá sus preferencias a la hora de elegir el mejor filme en el que Marlon Brando ha puesto gran desempeño artístico.

Sin embargo, ahora te preguntamos... Hasta el 1 de julio de 2004, fecha en la que falleció Marlon Brando, y de la que ahora se cumplen exactamente 15 años, ¿cuál fue la última película que hizo?, ¿lo recuerdas? Anímate a partipar con nosotros y opta a un regalito de COPE para empezar bien el verano.