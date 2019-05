Luce un sombrero 'chic' de las marcas que utilizan las famosas

MADRID, 17 May. (CHANCE)

Hoy da comienzo el concurso de saltos internacional de hípica de Madrid, que por séptimo año consecutivo formará parte del Longines Global Champions Tour, el circuito hípico internacional más prestigioso del mundo. Con esto, nos podemos imaginar este evento como el de Ascot o Hats and Horses en Menorca.

En esta cita tan importante en la capital española, los famosos se van a dar cita vestidos con sus mejores looks. ¿Te imaginas poner el broche de oro a ese look con un sombrero? Aunque tradicionalmente, Ascot y Hats and Horses es más propio de carreras de caballos, lo cierto es que el sombrero no solo está reservado para bodas. Hats and Horses es un evento alternativo en la isla de Menorca en el que han buscado conjugar la tradición de los corceles, looks muy cuidados con una gran puesta en escena donde los sombreros juegan un papel fundamental para quitarnos esa idea de que solo se llevan en Reino Unido y lejos de una boda.

En tan solo dos años ha conseguido ser uno de los acontecimientos de referencia en elementos tradicionales de la isla balear como son los caballos y el ambiente inglés y divertido, algo muy parecido a Ascot con los que vamos a inspirar tus outfits. La directora de comunicación Ariadna Vilalta, David Bell, (ambos en la fotografía) fundador de la firma Pretty Ballerinas del grupo Mascaró y actual director de expasión de la firma, la diseñadora Úrsula Mascaró, Nuria Roca y su marido Juan del Val, Enrique Solís y su novia, Alejandra Domínguez, la diseñadora María León o la escritora Espido Freire ya han disfrutado de este acontecimiento social.

El sombrero es un símbolo de elegancia, y gracias a Dios, cada vez más está siendo utilizado, según los modelos y lo decidida o decidido que seas, los sombreros salen más a la calle... y lo que visten.

Para que le des el toque chic a tu elegante vestido, y poder disfrutar plenamente del buen tiempo en el que estamos, puedes optar por un sombrero artesanal y de calidad e incluso hecho en España. Para ello, puedes escoger un sombrero de la larga ofertas que tiene Montesinos Vilar. Sus obras son piezas exclusivas para mujeres exigentes que saben marcar la diferencia en su vida. Para ello, utilizan las técnicas tradicionales seguiendo los mismos procedimientos que seguía su tatarabuela en París en 1900 con tejidos nobles como la seda, las organzas, panamá o el sinamay. Su delicada creación necesita una media de 20 horas para cada pieza debido al proceso de costura, moldeado y tinte artesanal.

Este evento va ya por su 2ª edición y el pasado 4 de mayo llenó el hipodromo de elegantes sombreros como es el caso de Ariadna Vilalta y David Bell. Ella lució una chistera realizada en seda con una combinación de figuras geométricas realizadas en seda y pintadas en degradé. Él optó por un sombrero de copa negro alto. También, Cristina Hinojar, responsable de Comunicación Externa de Hola, que lució una pamela realizada en sinamay de alta costura, pluma teñida y moldeada.

Menorca Flower es un proyecto de artesanía que nació hace unos años y utiliza flores preservadas, secas y textiles para la producción de los sombreros dando lugar a un sombrero muy elegante y diferente. Por tanto, los acccesorios se crean pétalo a pétalo, ofreciendo la posibilidad lucir unos complementos únicos, diferentes y personalizados.

Otra marca que confecciona lujosos textiles para la moda hechos a manos y exclusivamente con fibras naturales como alpaca, lana merino y lino y baby alpaca es Tunky Crafts. Todos los diseños están hechos con dedicación y pasión por Blanca De La Sotilla desde su taller en Menorca.

Por último, una marca que apuesta por la innovación con estilo a través de la tradición y vanguardia y así crear productor diferentes y actuales. Go Clothed crea productos artesanalmente pero combina las nuevas tecnologías, como el láser y la impresión 3D.