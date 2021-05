Los gimnasios aún lejos de reactivarse a pesar de la vacunación

Hay 3.500.000 usuarios de gimnasios en España. Antes de la pandemia superaban los 5.000.000. Tras el desplome inicial con la pérdida del 60 por ciento de sus clientes, en abril las inscripciones han crecido un 5 por ciento y de nuevo en mayo han notado un repunte a medida que avanza la campaña de vacunación. Insuficiente según explican a COPE desde el sector para una recuperación que espera poder iniciar en septiembre.

A las puertas de un centro deportivo del centro de Madrid capital encontramos a Augusto de 54 años y su hijo de 17. Los dos han vuelto a los entrenamientos hace tan solo unos días. Después de un año de ausencia, les está costando volverse a poner en forma, pero están dispuestos a esforzarse para mejorar su salud en el caso del padre después de 12 meses de sedentarismo y en el caso de Daniel porque lo necesita para aprobar las oposiciones para ser policía.

“Ha empezado el buen tiempo, llega la playa, te vuelves optimista, piensas que vas a ir y quieres ponerte en forma. Además, me acabo de vacunar y eso también ayuda” comenta Augusto.

Carmen, de 43 años, también ha completado su entrenamiento. Encuentra que hay algo más de gente en el gimnasio y lo achaca tanto a la llegada del buen tiempo como al progreso en la campaña de vacunación. Al ser enfermera lleva ya 3 meses vacunada, pero acudió al gimnasio cada día desde que finalizó el primer Estado de Alarma y “sin problema con las medidas de seguridad”.

Al frente de la Federación de Empresas de Instalaciones Deportivas (FNEID) está Alberto García. Explica a COPE que si están notando “que los mayores con dos dosis de la vacuna están volviendo y empiezan a recuperar sus hábitos, es verdad que se nota mucho”.

Aun así, todavía más de la mitad de los usuarios previos a la pandemia siguen sin volver a inscribirse. Casi dos millones de personas que acudían con regularidad al gimnasio antes de la crisis sanitaria.

“Yo he congelado la cuota porque al ser grupo de riesgo y no podré volver al gimnasio hasta que esté vacunada que no sé cuándo será, pero espero que sea cuanto antes porque soy de hacer deporte y de ir al gimnasio” explica Rocío de 33 años que considera que durante la pandemia ha bajado su nivel físico.

Tanto es así que en el sector no esperan una reactivación y de forma progresiva hasta después del verano.

“Ahora no tenemos ni de lejos las altas que teníamos en esta época del año prepandemia y estamos preparándonos ya para septiembre. Y es que la limitación de los aforos, de los grupos de entrenamiento y el uso de la mascarilla en todo el momento están ahí. Y mientras todo esto se mantenga, no será posible iniciar la recuperación realmente” señala García.

De momento y precisamente por la mascarilla en los gimnasios nos cuenta “hemos rebajado la intensidad de las clases precisamente para que puedan seguirse con mascarilla”.

Tanto antes como durante la pandemia lo que más demanda tiene son “las clases colectivas y los aparatos, más los de cardio que los de musculación”, subraya.

Y lo que ha cambiado quizás por falta de planes alternativos y en buena medida por el teletrabajo es que “los que asisten, los que se han quedado, vienen más tiempo y acuden más que antes al gimnasio. También hemos notado que a media mañana hay más gente que antes de la pandemia, al final los usuarios se van ordenando y ocupando huecos que ve más vacíos si lo que buscan es no coincidir con mucha gente”.

Pese a los temores iniciales, los gimnasios no han sido foco de infección principal del COVID-19 en España insisten desde el sector. Como en cualquier actividad se han detectado algunos casos positivos, pero la peor semana de la pandemia representaron el 0,43 por ciento del total de los contagios y el resto no ha superado el 0,28 por ciento.