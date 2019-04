El 77% de los europeos y la gran mayoría de españoles tiene en cuenta el cambio climático a la hora de votar

El 77 por ciento de los votantes de 11 países europeos considera que el cambio climático es un elemento importante a la hora de decidir el voto en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 26 de mayo, según un estudio de Ipsos Mori, que refleja que entre los votantes potenciales españoles están entre los que más apoyan que los partidos hagan frente al cambio climático.

La encuesta estima que la conservación del medio ambiente y el liderazgo europeo contra el cambio climático son temas clave para una amplia mayoría de votantes potenciales.

En concreto, el 82 por ciento de los votantes quiere un partido que obligue a las empresas más contaminantes a ser más limpias y dejar de destruir el planeta; el 82 por ciento quiere un partido que reduzca el uso de pesticidas y antibióticos en la producción de alimentos.

Además, el 80 por ciento quiere un partido que trabaje para conservar la naturaleza y que pare a aquellos que destruyen nuestra biodiversidad y el 73 por ciento quiere un partido que convierta a la UE en un líder mundial en la lucha contra el cambio climático.

Para la directora ejecutiva de European Climate Foundation, Laurence Tubiana, los resultados del sondeo son un reflejo de la "preocupación" de los millones de europeos que han participado en manifestaciones en las ciudades europeas para pedir que los líderes actúen contra el cambio climático.

"La acción por el clima no es un asunto partidista y queda claro que es un tema electoral clave para los votantes. Todos los partidos políticos deberían destacar la acción por el clima como prioridad; no hacerlo es no entender nada. Movilizar a la ciudadanía para que vote y se entusiasme con un nuevo proyecto para Europa requiere el compromiso con una Europa justa y verde, que escuche a sus ciudadanos", ha manifestado.

En cuanto a España, el sondeo de Ipsos Mori señala que "amplias" mayorías de votantes potenciales que quieren que los partidos se comprometan a abordar el cambio climático y otros temas ambientales, desde el 74 al 88 por ciento, según el tema.

En concreto, el 88 por ciento de los votantes potenciales españoles en las elecciones europeas considera importante reducir la factura de la energía e impulsar la transición energética; el 84 por ciento destaca la necesidad de fomentar la producción sostenible de alimentos; el 84 por ciento considera importante mantenerse firmes contra las empresas contaminantes.

Además, el 81 por ciento de los votantes apoya garantizar que Europa priorice la energía solar por el beneficio de las personas y de España como líder en energía limpia, y convertir a la UE en un líder en la lucha contra el cambio climático.

Para el responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, el sondeo indica que para la "gran mayoría" de los votantes potenciales en España es "importante" el compromiso de un partido político de actuar contra el cambio climático a la hora de decidir su voto en las elecciones europeas.

"La ciudadanía quiere que los partidos de la UE y España lideren en materia de clima y energía verde, y que impulsen acciones para fomentar la transición a una energía más barata y limpia, mejorar la calidad del aire y la sostenibilidad de la agricultura, y conservar la naturaleza y la biodiversidad", ha manifestado.

Mientras, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, subraya que España se encuentra en la primera línea de los impactos del cambio climático en la UE, y una transición rápida y justa a una economía más verde promete beneficios enormes para nuestra economía y nuestra sociedad.

"Cualquier partido político en nuestro país que aspire a representar a España en Europa debería escuchar esta potente llamada de la ciudadanía, que quiere liderazgo y un compromiso claro y decidido en materia de clima, tanto en la campaña electoral como después en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Esto es clave, por ejemplo, a la hora de insistir en objetivos europeos más ambiciosos de reducción de emisiones de cara a 2030", concluye.