Los enfermos de leucemia incurable pueden salvarse gracias a un tratamiento experimental con células CAR-T

Las leucemias son uno de los cánceres más comunes que se desarrollan en la sangre. Y desde hace una década, se está trabajando en un tratamiento que podría erradicar la enfermedad por completo. Se trata de la implantación de células CAR-T, una terapia experimental que consiste en modificar genéticamente las células para atacar el tumor. Concretamente, se recogen los linfocitos T que forman parte del sistema inmunitario y se cambian mediante ingeniería en el laboratorio para volver a administrárselos al enfermo, de forma que actúan contra el cáncer con mayor efectividad.

En Estados Unidos se dieron los dos primeros casos en someterse a este tratamiento hace 10 años. Fue un ensayo clínico en la Universidad de Pensylvania. Los pacientes llevaban enfermos desde 1996 y desde 2000 respectivamente y recurrieron a esta terapia tras quedarse sin más opciones para sobrevivir. A día de hoy, uno de ellos está recuperado por completo y goza de buena salud. El otro, lamentablemente, falleció a principios de 2021 por culpa de la COVID-19.

La implantación de estas células CAR-T está sobre todo enfocada a quien sufre leucemia linfocítica crónica (LLC). Es el cáncer más común de leucemia en adultos, por lo que fue el primero en el que se estudió llevar a cabo esta terapia y fue el primero en el que se puso en funcionamiento. Pero un cáncer en la sangre se puede desarrollar a cualquier edad, y a nivel pediátrico, también se puede dibujar un escenario gris.

En nuestro país la leucemia es el cáncer infantil más frecuente. Y entre los muchos afectados, encontramos a José María. Ahora tiene 9 años y se le detectó la leucemia cuando tenía 3 y medio. Teresa, su madre, recuerda los momentos más duros y complicados que han pasado desde el momento del diagnóstico: “Él había recaído, ya había enfermedad en su cuerpo, estaba avanzando y no lograban pararla. Entonces no sabíamos si iba a llegar al tratamiento. Si esa enfermedad que va avanzando no logran pararla para que llegue a recibir ese tratamiento, pues no ha servido para nada. Tu hijo se muere antes de recibirlo”, señala.

Afortunadamente, José María sí ha recibido el tratamiento y ha tenido éxito. Pero Teresa es consciente de que el riesgo de recaída siempre está ahí y que todavía no se puede dar la batalla por ganada. Aún así, prefiere ser optimista y ver la vida con los mejores ojos posibles: “Hay un porcentaje alto de recaída y/o de generar otro tipo de tumor. Nosotros sabemos que esa posibilidad existe, pero es verdad que vivimos de cara a la vida. Vivimos pensando más en lo que podemos hacer que en lo que nos puede llegar a pasar. Para qué me voy a poner una venda antes de recibir la pedrada”, comenta.

Ahora mismo no hay constancia de que José María tenga leucemia, pues el tratamiento con células CAR-T ha dado sus frutos. Esto también ha permitido que las revisiones se prolonguen en el tiempo. Su madre explica que ya no son cada 15 días, sino que son cada mes o cada mes y medio. Aún así, como la propia Teresa asegura, el hecho de que no haya aparecido la enfermedad no significa que no pueda volver a manifestarse, por lo que queda la incógnita de averiguar si se ha logrado el objetivo de que el cuerpo de José María ya no genere células cancerígenas.

Por su parte, los expertos están convencidos de que esta terapia es la solución a futuro para curar las leucemias y otros tipos de cáncer en la sangre: “Falta la aprobación todavía por Europa pero se ha aprobado ya también en otra enfermedad hematológica que es el mieloma múltiple. Y es posible que acabe desarrollándose en otras enfermedades hematológicas y en lo que está habiendo mucha investigación es en que se aplique también en tumores sólidos”, resalta Susana Rives, Hematóloga Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

No obstante, el tratamiento también tiene sus fallos: “No funciona siempre. En la mayoría de los casos se consigue que el paciente entre en remisión, es decir, que no detectemos la enfermedad de la leucemia, pero desgraciadamente en un 30-40% la enfermedad vuelve a reaparecer. Y ahora alrededor de la mitad de los casos se consiguen curar gracias a estas terapias porque no tenían otras alternativas”, prosigue la doctora Rives.

Los estudios y las investigaciones van por el buen camino, y Julio Delgado, miembro del Grupo Español CAR, revela que es un error hablar del tratamiento con células CAR-T para los próximos años: “No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Ya hay productos aprobados y disponibles y otros muchos que vienen en camino porque los resultados están siendo impresionantes en muchas enfermedades. Yo soy muy optimista y creo que en 4-5 años tendremos productos de este tipo también para el tratamiento de tumores sólidos”.