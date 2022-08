Las llamas continúan su avance y abrasan bosques de Galicia, Extremadura y las Castillas

Los incendios que este año han calcinado bosques en casi toda España continúan abrasando miles de hectáreas entre Galicia, Extremadura (preocupa especialmente el norte de la Sierra de Gata, en Cáceres), Castilla y León y Castilla-La Mancha.



Galicia, una de las comunidades más castigadas por los fuegos forestales que este año han sido especialmente virulentos, está pendiente ahora de varios incendios declarados en las últimas horas en Ourense, concretamente en la comarca de O Carballiño, en Irixo y Boborás y en Laza, además de Chandrexa de Queixa, cuya superficie supera ya las 2.000 hectáreas calcinadas.



El más grande es el de Laza, que afecta a unas 1.350 hectáreas y en cuyo control participan 17 agentes, 31 brigadas, 22 motobombas, dos palas, tres aviones y seis helicópteros.



El fuego iniciado el miércoles en Boborás, que ha afectado a 120 hectáreas, ha llevado a declarar la situación 2 como medida preventiva por su proximidad a núcleos de población.



Desde el Bloque Nacionalista Galego, la diputada Noa Presas ha avanzado que solicitará que se investigue si el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cumple con el deber de limpieza de los perímetros de las vías, ante la posibilidad de que este incendio se haya originado "por chispazos en la vía del tren".



En estos momentos preocupan también en España las zonas de Cañamares (Cuenca) -aunque allí el incendio evoluciona favorablemente gracias a las condiciones meteorológicas-, Boca de Huérgano (León), y la comarca cacereña de Sierra de Gata, donde los medios de extinción trabajan para contener el fuego y sofocar las posibles reactivaciones para evitar que las llamas pasen a la provincia de Salamanca.



Este último fuego, declarado en la tarde del miércoles en el municipio de Santibáñez el Alto (Cáceres), "fue muy rápido y con mucha virulencia", por lo que, si no se hubiera podido contener esta noche, podría haber llegado a ser "el gran incendio de la temporada", ha asegurado la directora general de Emergencias de la Junta de Extremadura, Nieves Villar.



Las llamas obligaron a evacuar rápidamente a los cerca de 500 vecinos de Sierra de Gata, 109 de los cuales fueron trasladados a un polideportivo, 40 personas mayores fueron a una residencia de ancianos y 20 llegaron a un hospital, además de los habitantes que se desplazaron por su cuenta a otros municipios.



El incendio de Cuenca, por su parte, ha afectado a 250 hectáreas y estará previsiblemente controlado en la tarde de este jueves si se mantienen las condiciones meteorológicas actuales, según ha adelantado la delegada del Gobierno regional en esta provincia, María Ángeles Martínez, quien ha pedido ser "cautos y precavidos" ante el anuncio.



Las llamas se detectaron sobre las 14.30 horas del miércoles en una parte agrícola y llegaron a una pendiente a la que es muy complicado acceder, por lo que el fuego progresó "rápidamente", ha detallado el director técnico de la extinción del incendio, José Almodóvar, quien ha explicado que la mayor dificultad que se presenta es la topografía, una de las más complejas de la región.



En León, las lluvias de la pasada noche han contribuido a estabilizar el incendio forestal de Boca de Huérgano, donde se han controlado las llamas en más de la mitad de los 20 kilómetros del perímetro.



El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de León se ha reunido este jueves para actualizar y conocer la evolución favorable del incendio, lo que ha ayudado a liberar a los medios aéreos de esa zona y ha dejado la extinción aérea en manos de los siete helicópteros de los que se dispone.



La campaña de incendios aún no ha acabado y ya han ardido en España más de 162.000 hectáreas, según el último balance sobre incendios forestales publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que cuenta hasta 37 grandes fuegos en lo que va de año.



Solo los daños que los incendios han provocado a las explotaciones agropecuarias hasta ahora suman unos 4,7 millones de euros, estima el Sistema español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro).



Fuentes de Agroseguro han dicho a Efe que 2022 está siendo "complicado" en comparación con los años anteriores (en 2021, las indemnizaciones registradas no superaron los 1,75 millones y en 2020 fueron de 1,1 millones).