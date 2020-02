Las lágrimas de Rocío Flores, la libertad de Urdangarin y el fin de semana de Carbonero con Paula Echevarría

MADRID, 16 (CHANCE)

Un lunes más te traemos nuestro resumen con lo más destacado del fin de semana. Unos días en los que el permiso penitenciario de Iñaki Urdangarin y el ingreso hospitalario de Joquín Sabina han sido dos de los temas protagonistas.

Urdangarin ya se encuentra disfrutando de su segundo permiso en Vitoria. El ex Duque de Palma abandonaba el viernes la cárcel de Brieva en compañía de su mujer, la Infanta Cristina, y su hijo Miguel. Desde entonces, Iñaki ha disfrutado de su salida de la cárcel con los suyos en el País Vasco.

Joaquín Sabina y Cayetano Martínez de Irujo siguen ingresados. Mientras el cantante continúa en la UCI recuperándose de la operación de urgencia a la que tuvo que someterse tras su caída en pleno concierto, el Duque de Arjona sigue recuperándose de la obstrucción intestinal que le llevó a ingresar en la Clínica La Luz este pasado juevez.

PAULA ECHEVARRÍA Y SARA CARBONERO DISFRUTAN DE OPORTO JUNTS

Paula Echevarría y Miguel Torres han celebrado el día de los Enamorados en Portugal. La pareja ha viajado a Oporto donde han tenido unos anfitriones de lujo.

Sara Carbonero e Iker Casillas les han abierto las puertas de su residencia en la ciudad portuguesa. Un fin de semana de lo más especial del que han querido presumir en su perfil de Instagram.

KATE MIDDLETON ABRE SU CORAZÓN

Kate Middleton ha demostrado que no tienen ningún problema en hablar sobre su vida y su día a día. Por eso, la Duquesa de Cambridge ha participado en un podcast sobre maternidad donde ha hablado de la experiencia de sus tres embarazos.

"Tuve muchas náuseas matutinas, no soy la persona más feliz cuando estoy embarazada. Fue un desafío para mí y para las personas que me rodean. William sentía que no podía hacer mucho para ayudar y es difícil ver que estás sufriendo sin poder hacer nada al respecto", explicaba para añadir que la meditación y la hipnosis habían sido de lo más efectivas para ella.

ROCÍO FLORES PONE RUMBO A HONDURAS ENTRE LÁGRIMAS

Supervivientes 2020 está a punto de empezar. La mayoría de concursantes ya se han embarcado en esta aventura que promete no dejar a nadie indiferente.

Una de las concursantes más aclamadas es Rocío Flores que abandonaba nuestro país entre lágrimas. Visiblemente emocionada, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco no podía evitar llorar antes de coger el avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas.