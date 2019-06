Las carreras universitarias con más salida profesional y las que piden más nota

Las carreras con más salidas profesionales no son sin embargo las más demandadas por los universitarios, si bien la nota que se pide para poder cursarlas es de corte más alto. Ahora que arrancan las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, los estudiantes se acercan a elegir su futuro académico para enfocar su carrera profesional. Es curioso, pero el 75% de los estudiantes de último curso de bachillerato que son los que se presentan a estas pruebas, no tienen claro qué grado estudiará. Según un estudio de UNITOUR que ha preguntado a más de treinta mil jóvenes por toda España, las áreas preferidas son las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Salud.

Así lo corroboran los datos de matriculaciones del año 2017/2018. Según el Ministerio de Educación más de 600 mil jóvenes optaron el año pasado por las Ciencias sociales y jurídicas, seguidos a larga distancia por más de 200 mil que prefirieron Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Artes y Humanidades y muy de lejos con más de 81 mil matriculados en Ciencias.

Y es curioso porque se ha puesto de manifiesto que las carreras con más futuro son estas últimas. Concretamente el grado de matemáticas, o el doble grado de matemáticas y física, es el que pide más nota. Concretamente en la Complutense un 13'773, siendo con menos nota de corte la de Cantabria con un 12,672. Al parecer, el auge del Big Data es lo que ha disparado el interés por estas carreras que hace unos años no tenían ningún interés para los chicos y chicas: “Hace unos años la única salida natural que había para una carrera de matemáticas era la de profesor de secundaria, donde tampoco es que hubiera gran empleabilidad con los recortes, la investigación quedaba muy reducida y no era atractiva para los jóvenes. Ahora a los chicos van a buscarlos en segundo de carrera porque las empresas no tienen graduados”, explica Onofre Monzó, Presidente de la Federación Española de Sociedades de profesores de matemáticas.

Y van a buscarlos porque según el último informe de Adecco e Infojobs los perfiles más solicitados por las empresas son el de programador, programador y analista, consultor ERP, técnico de soporte o administrador de sistemas y redes. Las titulaciones más demandadas por las empresas durante 2018 han sido Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ciencias del Trabajo y el doble grado en ADE y Derecho.

Onofre Monzó reconoce que siempre ha habido interés y necesidad “con matemática industrial y financiera, que siempre ha estado enfocada a modelizar y optimizar procesos industriales en matemática aplicada e investigación operativa, pero en estos tiempos se ha puesto encima de la mesa el Big Data”. Para ello hay un punto de inflexión según este experto matemático: “Esto explota porque se descubre que Trump había ganado las elecciones porque un matemático había utilizado los macro-datos, los datos de ciencia de datos y minería de datos para ganar su campaña, algo que ahora sabemos hacen las grandes empresas”. Se han creado necesidades tecnológicas e industriales para las que es necesario tener personas muy formadas.

Dentro de la empleabilidad en las ciencias de la salud hay salida para la enfermería en el extranjero. Es una de las carreras que más se solicitan, es más del 15% de las ofertas de empleo para universitarios en el extranjero, seguido pero muy de lejos por los ingenieros industriales o en geomática.

Según el informe de ADECCO, “las carreras del área jurídico-social se caracterizan por el elevado número de estudiantes que las cursan, y también por ser las que más volumen de ofertas de empleo reciben. Aunque su peso se ha visto reducido en 1,4 p.p. en 2018, los candidatos con estudios del ámbito jurídico-social aglutinan cuatro de cada diez ofertas (42,4%) en las que se especifica titulación universitaria. Por titulaciones, Administración y Dirección de Empresas (ADE) se mantiene líder en el ranking de las carreras más demandadas, recibiendo el 9% de las ofertas en las que se requieren estudios universitarios. Le siguen Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RRHH (2,5%) el doble grado en ADE y Derecho (2,5%), Comercio y Marketing”.

Notas muy altas tendrán que superar los que deseen estudiar Medicina con un 13'124 en la Autónoma. Los dobles grado de estudios internacionales con derecho y Administración y dirección de Empresas con 13'216 de corte. Las carreras más demandadas para estudiar las de ciencias sociales, no se corresponden con los empleos mejor pagados. En el ranking aparece en el primer puesto el de ortodoncista e implantólogo, con un sueldo anual de 70.718 euros. Seguido del director de proyectos e ingeniería que cobra 63.680 euros o director informático con 50.113 euros, según el informe anual de Infojobs-Esade.