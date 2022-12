Jóvenes embajadores para atraer a los alumnos a la Formación Profesional

Un total de 235 jóvenes se han unido a la red de embajadores del proyecto "Somos FP Dual" para potenciar esta modalidad mixta de Formación Profesional y cuyas historias personales han llegado a más de 11.000 alumnos de centros escolares e institutos de todo el país durante este año.

La FP Dual, que combina el pupitre con prácticas en empresas, ofrece una solución a las empresas que no encuentran candidatos para determinados puestos, pero en España sigue teniendo una baja implantación, apenas el 4,2 %, frente al 60 % en Alemania.

Según un reciente informe de la CEOE y la consultora Randstand, el 72% de las empresas dice tener dificultades para contratar los perfiles que buscan.

La red de embajadores "Somos FP Dual", impulsada por la Fundación Bertelsmann, la Cámara de Comercio de España y distintas empresas, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

Los miembros de la red, estudiantes o exestudiantes de FP Dual, cuentan sus experiencias personales en centros educativos y ferias de empleo para promover una Formación Profesional Dual de calidad.

A lo largo de este año han participado en 193 eventos y han compartido sus experiencias con más de 11.000 alumnos.

Lorena Castellano, graduada en FP Dual y secretaria técnica de Somos FP Dual, explica que, cansada de estar en el bucle no encuentro trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no tengo trabajo, decidió reciclarse y volver a estudiar.

Fue así como, de manera casual, conocí la FP Dual. La idea de conseguir casi un año de experiencia me fascinaba y si a eso le añadíamos que además esa formación iba a estar remunerada, era todo lo que necesitaba en ese momento, comenta.

De esta forma, los programas de FP Dual ofrecen a los estudiantes seguir aprendiendo y desarrollándose dentro de una empresa, con la guía de un tutor desde el centro educativo y desde la empresa.

Cámaras de comercio como las de Tarragona, Navarra, Sevilla, Granada, Málaga, Murcia, Madrid y Ciudad Real ofrecen asesoramiento para que empresas conozcan estos estudios y puedan ofrecer programas de FP Dual.

Asimismo, la Cámara de Comercio de España difunde las ventajas del modelo Dual a las pymes, la mayor parte del tejido productivo del país, y sin las cuales sería "imposible" su plena extensión, afirma su directora de Empleo, Formación y Emprendimiento, María Tosca.