La inquietante forma en que un padre pone en riesgo la vida de su hija

La finalidad de este padre era llevarse a su casa unas consolas de Nintendo. El medio para conseguirlas era poner en riesgo, como poco, la integridad física de su hija.

¿Conoces esas máquinas que contienen varios regalos en su interior? Las puedes ver en algún que otro centro comercial. La mecánica para hacerte con el premio es sencilla: insertas una moneda y cruzas los dedos para que el gancho coja el objeto que deseas y lo expulse por la trampilla.

No es fácil que te toque lo que quieres- ni lo que no quieres- puesto que, normalmente ese gancho, no soporta el peso del regalo en cuestión. Algo que ya se sabe. Mientras unos piensan ¿y si por una moneda me puedo llevar una Nintendo?, hay quien es capaz de poner en peligro a su propia hija para conseguirla.

Ha ocurrido en un centro comercial de New Hampshire, EEUU. La policía está buscando a un padre que mete a su hija en el interior de una máquina para que sea ella quien saque los regalos por la trampilla.

Los hechos tienen lugar bajo la atenta mirada de otro niño y, según informa Kotaku, varios testigos describieron al sospechoso como un hombre hispano de 20 o 30 años. El padre, aseguran, se escapó con múltiples premios, entre los cuales una Nintendo Switch y una "Gameboy DS".

En el vídeo que la policía de Salem ha publicado en redes sociales, no sin antes pixelar los rostros de los niños, se puede ver cómo el padre, agachado, mete sus brazos por el agujero de la máquina de premios y gracias a la ayuda de su hija, que está en el interior, saca varios regalos.

La trabajadora de un restaurante del centro comercial fue quien se percató de que la cabeza de la pequeña asomaba por la parte inferior de la máquina de premios. Asegura que escuchó ddecir "'eso es tan inseguro" y decidió salir para ver que pasaba.