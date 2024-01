Los hombres que teletrabajan asumen más tareas del hogar, según un estudio

El teletrabajo mejora la salud emocional y también mejora, aunque no iguala, la implicación de los hombres en las tareas del hogar: 3 de cada 10 hombres que teletrabajan aseguran participar más en las tareas del hogar que sus parejas, según un estudio realizado por la Fundación a Caixa.

Los datos del estudio 'Teletrabajo después de la pandemia. Análisis desde la perspectiva del trabajador', indican que los hombres que teletrabajan duplican las cifras de los hombres que trabajan de forma presencial. En este caso, solo el 18% de los varones asumen estas tareas; sin embargo, más de la mitad de las mujeres asumen este cometido trabajen desde casa o en la empresa.

El proyecto de investigación, ha sido realizado por Marta Curull y Laia Maynou, investigadoras de la Universidad de Barcelona, y por Lídia Farré, investigadora del Instituto de Análisis Económico del CSIC y de la Barcelona School of Economics. Farré ha contado a COPE que “mientras que la participación de las mujeres en las tareas domésticas y los cuidados a menores no se ve afectada por si teletrabajan o no, si nos centramos en los hombres, la cosa cambia. Sí que la implicación es mayor si teletrabajan siguen estando 20 puntos por debajo de las mujeres en cuanto a una participación mayor que sus parejas. Aun así, la investigadora sostiene que el informe determina que “el estudio sugiere que el teletrabajo puede ayudar a fomentar la igualdad de género en cuanto a las tareas domésticas y el cuidado de los menores”.

Si el foco se pone en el cuidado de los hijos, el 48% de las mujeres que teletrabajan declara contribuir más que sus parejas a las actividades de cuidado, mientras que el 47% afirma hacerlo en una proporción similar. Entre los hombres que trabajan desde casa, al menos un día a la semana, el 24% afirma hacer más que sus parejas en las actividades de los niños, y el 59 % asegura contribuir en una proporción similar. Por su parte, entre los hombres que no hacen teletrabajo, solo el 12% contribuye más que sus parejas, mientras que el 66% declara hacerlo en una proporción similar.

Javier teletrabaja tres días a la semana. Confiesa que esos días hace más cosas en la casa “aprovecho los huecos para limpiar o poner una lavadora”. Es el tiempo que gana al no tener que desplazarse porque “es cierto que cuando voy a la oficina, entre que quiero hacer deporte, entre que voy y vuelvo porque tengo bastante trayecto en transporte público, no me da tiempo a hacer tanto en casa que como cuando estoy teletrabajando”.

El informe destaca que los trabajadores están dispuestos a renunciar aparte de su salario para trabajar desde casa, pero cuando el recorte salarial es de más del 10%, la probabilidad de aceptar la oferta laboral con posibilidad de teletrabajar se reduce en más de 20 puntos porcentuales. Esta probabilidad cae casi 40 puntos porcentuales cuando la penalización salarial se sitúa en el 35%.

Porque en lo que sí hay consenso es en que mejora la calidad de vida. El informe señala que el 88% de las mujeres y el 86% de los hombres están de acuerdo o muy de acuerdo en señalar que el trabajo a distancia mejora el equilibrio entre las responsabilidades familiares y personales. Además, el 83% de las mujeres y el 79% de los hombres aseguran que hacer home office mejora su bienestar emocional. También destacan el ahorro que supone trabajar desde casa.