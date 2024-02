Govern balear no aclara si se aplicará el pin parental y reprocha a PSIB que "no crea" en libertad de centros y familias

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, no ha aclarado si el Govern aplicará el conocido como 'pin parental', respondiendo a esta pregunta que "los padres son los garantes de los derechos de sus hijos y los niños no son del Estado".

Así se ha expresado Vera este martes en el pleno de Parlament tras ser preguntado por la diputada del PSIB Amanda Fernández, quien ha hecho referencia al acuerdo entre PP y Vox que "decía que pedirían autorización previa familiar para llevar a cabo actividades y materias extracurriculares".

Vera no ha respondido si se aplicará esta medida o no y ha reprochado a Fernández que lleve ocho meses "interpretando su propio 'Cant de la Sibil·la'" en relación con las medidas que aplica la Conselleria. "No cree en la libertad de los profesores, de los centros ni de las familias", ha senteciado Vera, añadiendo que, por ello, la socialista "defiende que los niños son del Estado".