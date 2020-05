Geriatrías recomienda no limitar horarios para la salida a la calle de las personas mayores en la desescalada

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha publicado un documento con consejos prácticos que pueden ser útiles para los mayores, instituciones y las personas que se ocupan de ellos, donde recomienda no limitar horarios para la salida de las personas mayores y que sean ellos quienes decidan el mejor momento, según su situación personal y condiciones de entorno.

Asimismo, aconseja dar al mes 30 mascarillas quirúrgicas y un bote de gel hidroalcohólico a las personas mayores de 70 años, quienes lo buscarían con su tarjeta sanitaria en las farmacias. Además, de reactivar los servicios de atención a domicilio, comidas a domicilio y, a medida que se vaya controlando la epidemia, de los centros de día.

En general, recuerdan, "a las personas mayores no les gusta identificarse como personas diferentes al resto de la sociedad porque no lo son" y, por tanto, aconsejan que no haya elementos que así los diferencien, como vagones separados en el transporte público o mesas separadas en restaurantes. "De hecho, este tipo de medidas (a veces realizadas con la mejor intención) podrían ser consideradas discriminatorias y edadistas".

Entiende como positivo que se podrían realizar campañas de sensibilización y apoyo intergeneracional con las personas mayores, como elemento de integración social y de detección de alertas. Y dar impulso a un nuevo servicio de fisioterapia y terapia ocupacional a domicilio, para las personas mayores, que hayan presentado caídas o un deterioro funcional durante la fase de confinamiento y que previamente caminaban solos o con apoyo de bastón o andador.

Por otro lado, proponen el desarrollo de un nuevo servicio de apoyo psicológico para los cuidadores de personas mayores, especialmente para los cuidadores de aquellos que están cuidando a personas con demencia.

En el caso de las personas mayores con múltiples enfermedades y fragilidad y dependencia, y para las personas con demencia y sus cuidadores aconsejan a los supermercados y tiendas y establecimientos privados que no hagan esperar durante mucho tiempo el turno, estableciendo cajeros rápidos y atención por parte de los empleados.

En este caso, también sería recomendable adoptar medidas similares para evitar esperas en las administraciones públicas, estimulando el contacto telemático; potenciar las entregas a domicilio de las compras realizadas por estas personas; e identificar claramente en el trasporte público la preferencia de asiento de estas personas.