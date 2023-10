Genoveva Casanova desvela cuál es el secreto de llevarse bien con Bárbara Mirjan

MADRID, 19 (CHANCE)

Genoveva Casanova ha reaparecido este jueves ante las cámaras y ha realizado un show cooking junto al chef Alfonso Castellano de la mano de LG. Un momentazo en el que ha atendido a la prensa y ha hablado de todas las polémicas que hay servidas en la familia de su exmarido y padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo.

Feliz del momento que está viviendo, Genoveva nos ha confesado que en su edición de 'MasterChef Celebrity' "hay mucho nivel, todos se han puesto las pilas" y ha valorado la experiencia de forma positiva: "Yo me lo pasé que te mueras, tenemos una edición súper divertida, todos nos llevamos súper bien, nos reíamos en todo momento".

La empresaria sí que ha querido dejar claro que aunque es una vivencia divertida, también "es durísimo, si la gente se piensa que vas a dar un paseo, no es verdad porque tienes que dar mucho nivel y estudiar muchísimo".

Muy unida a todos sus compañeros de programa, Genoveva no "no pude" asistir a la comida que celebraron el pasado fin de semana en Ambiciones, aunque sí que nos confirmaba que estuvo invitada y además, le enviaron mensajes por la tarde reflejando así el cariño que le han cogido.

Tras sufrir una embolia pulmonar, la exmujer de Cayetano ha confesado que se encuentra "mucho mejor, mil veces mejor" a pesar de que "me ha costado un montón, fue un sustazo... te hace plantearte muchas cosas, siento que soy muy diferente ahora, me siento más tranquila con el mundo, me siento menos angustiada de lo que pase, ahora relativizo más".

También ha tenido unas bonitas palabras para el hijo de la Duquesa de Alba, que no se separó de su lado y le demostró todo el cariño que le tiene: "Estuvo súper pendiente, estuvo todos los días en el hospital, se encargó de solucionar todo".

Y es que, cuando llegó al hospital "tenía un infarto pulmonar y eso me dolía muchísimo, ahí estaba más angustiada y eso fue provocada por el trombo"... pero no dudaba en sacar su humor a pasear ante las cámaras asegurando que la causa de esto no fue 'la mala vida' ya que "necesito más fiestas, un novio".

Genoveva aprovechaba el momento para pedir a los reporteros que la consiguieran una persona de la que enamorarse: "Encontrarme a alguien que llevo casi ocho años sola". Además, desvelaba que se ha vuelto muy exigente y aunque "he conocido a gente" no ha encontrado a esa persona con la que "nos queramos de verdad y eso me cuesta mucho trabajo".

Por otro lado, también nos ha hablado de su relación con Bárbara Mirjan, pareja de Cayetano, con la que nos ha asegurado que "me llevo súper bien" y nos ha confesado cuál es el secreto: "El hecho de entender que cada una tiene su sitio y que nadie está interesado en el sitio de la otra persona, respeto que se quieran, es más, me parece maravilloso y ella entiende que yo soy la madre de sus hijos... es muy buena".

Por último, le hemos preguntado por el enfrentamiento que hay entre Cayetano y sus hermanos y, ante esto, se ha mostrado rotunda: "Yo no me meto nunca entre hermanos, respeto muchísimo, los hermanos siempre tienen discusiones, luego se arreglan y vuelven a discutir".

Genoveva siente que "mi lugar es respetar y además, yo estoy ahí para apoyarle a él si me necesita, es el padre de mis hijos". Además, desvelaba que con Eugenia no ha hablado "de este tema no, he hablado con ella en otros momentos, pero no de este tema" y tampoco con el resto de hermanos: "No he hablado con ellos del tema para nada".