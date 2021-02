¿Fuma la gente menos que antes de la pandemia?

La venta de tabaco ha caído más de un 8% en 2020, lo que equivale al consumo de 182.000 cajetillas menos en España. Nico, ha contribuido a ese descenso. Tiene 28 años y se propuso dejarlo en el confinamiento de marzo, pero también la crisis económica le ha hecho tener más fuerza de voluntad. Fumaba de 4 a 5 paquetes a la semana, lo que corresponde a unos 25 euros. "He dejado de fumar con el rollo de las mascarillas, de estar en casa y que nadie fume. En mi grupo de amigos casi todos también han dejado de fumar", dice orgulloso. Pese a esta bajada, cada año el tabaco provoca 60.000 muertes cada año en nuestro país.



Laura fumaba un paquete cada fin de semana cuando salía a alguna terraza o discoteca. "Ahora le he cogido miedo por aquello de que el coronavirus afecta mucho a la respiración”, comenta. Isidro Pérez, psicólogo, ha notado un aumento en su clínica de gente que quiere dejar de fumar y cree que el motivo reside en la situación que vivimos. "Saben que los fumadores son un grupo de la población más frágil", indica.



Ana, al igual que Laura, era de las fumadoras sociales. Las restricciones en el ocio para contener el virus le ha hecho dejar de fumar hace tiempo. Al no haber apenas reuniones de amigos, las ganas se le han quitado. "Antes, fumar era lo normal. Yo era fumadora social, solo cuando estaba por ahí. Ahora, de mis pocos amigos que fuman, ellos son los raros”, dice.



Indudablemente, una sociedad menos fumadora, es una sociedad más sana. Pero la otra cara es la de la gente como Encarna, quien vive del tabaco gracias a su estanco en la calle Claudio Coello de la capital. Ella no cree que la gente fume menos. "Yo creo que fuman más”, señala. En lo económico, la disminución de gente fumadora deja un agujero de 620 millones de euros con respecto al año anterior. Encarna nota que la venta ha bajado mucho pero explica a COPE que es “porque aquí hay muchas tiendas y oficinas. "Eso hacía que mucha gente viniese a comprar, pero ahora con el teletrabajo o el cierre de comercios de la zona, la gente compra en el estanco de al lado de su casa”, explica.