Feijóo pide prudencia: Está claro que estamos en la sexta ola

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este miércoles un llamamiento a la prudencia puesto que está claro que estamos en la sexta ola de la pandemia sanitaria en un momento que la comunidad gallega ya supera la barrera de los 3.000 casos activos de covid-19.

En declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta ha insistido en que este aumento exponencial de casos que se está produciendo a nivel estatal demuestra que la pandemia no ha finalizado y, por ello, lamenta que el país todavía no cuente con una legislación para afrontar la pandemia con la máxima seguridad.

Estamos viendo que seguimos sin legislación en España, lo que dificulta o retrasa el requisito de pedir el certificado covid en determinados espacios pese a que así se hace en el resto de Europa con lo que queda patente que o toda Europa está equivocada o los equivocados somos nosotros.

No obstante, Galicia ya está argumentando la petición para solicitar el aval de la justicia para pedir este requisito en toda la hostelería, una vez que ya se emplea para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno y albergues de peregrinos que operen al cien por cien y después de que la Xunta lo requiera además para visitas a hospitales.

Núñez Feijóo ha señalado que su Gobierno ha adoptado esta determinación de acuerdo con el sector hostelero y después de comprobar que se está iniciando una ola expansiva preocupante.

Además, ha considerado que esta petición puede servir como un llamamiento para el 5 o 6 por ciento de la población que ha decidido no vacunarse.

Así las cosas, el mandatario autonómico ha incidido en que esta petición no atenta derechos fundamentales sino que blinda derechos tan importantes como el de la salud, el de no ser contagiado o el de no contagiar.

En todo caso, el presidente gallego ha recriminado al Gobierno central las trabas que pone a los ejecutivos autonómicos a la hora de poner todas aquellas cautelas sanitarias buenas para los ciudadanos porque se ha negado a legislar.

Legislar es dar la cara y el Gobierno no quiere dar la cara. A los presidentes autonómicos no nos importa dar la cara, así que, que nos deje trabajar, ha espetado Núñez Feijóo, que pide reglas iguales para todo el territorio.

Finalmente, el presidente de la Xunta ha abogado por ser responsables y continuar manteniendo precauciones como el uso de la mascarilla en interior, la higiene de manos o la distancia de seguridad después de haber visto prácticas de reuniones o conciertos en determinadas situaciones en las que no se cumplen estas normas. EFE

