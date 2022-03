Fabiola Martínez se sincera sobre cómo se sintió cuando se separó de Bertín Osborne

Disfrutando de una nueva etapa en su vida, Fabiola Martínez no duda en echar la vista atrás y recordar cómo fue para ella la separación de Bertín Osborne con el que ha compartido gran parte de su vida. "Ha sido como terminar una etapa, que sientes que la vas dejando ahí, que no es una cosa de uno, era una cosa de dos, y al final lo hemos conseguido" nos confesó la venezolana durante la entrega de los Premios Fearless 2022.

Presumiendo de maravillosa relación entre ambos desde que tomaron la decisión de separarse, Fabiola reconoce que gracias a sus hijos Bertín y ella siguen en contacto diario. Orgullosa de sus hijos y de cómo han llevado el tema de la separación, Fabiola asegura que su hijo Carlos ha madurado mucho gracias a la situación de su hermano Kike: "Pues mira, a los hermanos de niños y niñas con discapacidad o necesidades especiales les toca madurar antes de tiempo. Afortunadamente, por la parte que me toca, Carlitos es un niño que tiene esa personalidad y esa madurez que viene bien". Día tras día luchando por la evolución de Kike, Fabiola reconoce que no siempre es fácil sonreír: "Es verdad que hay días duros en los que te apetece solo llorar y no levantarte, pero lo haces".

Recibiendo uno de los premios por la gran labor que hace la Fundación Bertín Osborne, Fabiola explica: "Siempre digo que no a los premios pero, en este caso, es por la labor de la fundación. Con todo esto de la pandemia hemos tenido que reciclarnos, hemos tenido que renovarnos, el equipo ha trabajado mucho para renacer".

Mientras tanto, Bertín Osborne se encuentra centrado en sus diversos proyectos, destacando entre ellos su programa de televisión. Telecinco anunciaba hace unas semanas la vuelta de 'Mi casa es la tuya'. El programa de entrevistas capitaneado por Bertín Osborne se encuentra en plenas grabaciones de su nueva temporada. Tras vivir grandes momentos para el recuerdo, como la sincera charla del presentador con Paz Padilla, en la que ambos abrieron su corazón y pudimos escuchar sus sentimientos más profundos, la nueva temporada promete.

Por primera vez en la historia del programa, Bertín entrevistará a una influencer, María Pombo, y el plato fuerte fue el primer programa de la mano de Ana García Obregón. Ana volvió a televisión y lo hizo por todo lo alto. Así, después de 'faltar' a su cita con las Campanadas en TVE por su positivo en Covid-19 pocos días antes de terminar el año, la actriz fue la protagonista de la primera entrega del programa de entrevistas que presenta Bertín.









Es la entrevista más difícil de mi vida. Y digo entrevista por llamarla de algún modo, porque en realidad fue una conversación desde mi corazón roto al corazón generoso de mi querido Bertín Osborne. La teníamos pendiente desde hace años y por fin me he atrevido a afrontarla" compartía la bióloga antes de su estreno, señalando la importancia de todos los temas que se trataron en esta primera edición.