Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes huevo todos los días

Una buena alimentación rica en proteínas y vitaminas se hace indispensable al comenzar un nuevo deporte o ejercicio al que no estamos acostumbrados. El huevo es catalogado como un superalimento fácil de conseguir y preparar, recomendado hagas o no hagas ejercicio. Es un alimento habitual en las dietas occidentales y contiene dos opciones para consumo, la yema y la clara, y entre ambas se obtiene cerca de 11 gramos de proteína, selenio, vitamina D, ácido fólico, calcio, ácidos grasos saludables, biotina y riboflavina. Todos estos componentes hacen que el huevo tenga múltiples beneficios dentro de nuestro organismo.

Por otro lado, también habrás oído que comer todos los días este alimento puede causar estragos en tu salud. Que si puedes correr riesgo de adquirir una enfermedad cardíaca, colesterol… Sin embargo, los estudios realizados sobre este alimento han concluido que la dosis diaria ideal son dos o tres huevos. No son malos para la salud, todo lo contrario y tiene numerosos beneficios para la salud. Un estudio hecho en 2020 publicado por The American Journal of Medicine concluyó que quienes tomaban más de un huevo al día presentaban un menor riesgo de enfermedad arterial coronaria que quienes no tomaban huevos o tan sólo uno al día.

Lejos de ser perjudicial, tomar un huevo al día puede tener un efecto protector sobre nuestra salud cardiovascular. Ahora bien, es importante destacar que para que sean verdaderamente beneficiosos debemos evitar tomarlos fritos en una gran cantidad de aceite. Son más saludables cuando se toman o cocidos o a la plancha. También en tortilla o revueltos con una pequeña cantidad de aceite.

Vamos a ver qué es lo que le puede pasar a tu cuerpo al consumirlo a diario.





Te ayudarán a perder peso

Los huevos cocinados con poco aceite tienen un bajo porcentaje de grasa y son muy aptos para las dietas de adelgazamiento y, como hemos señalado, pueden tomarse de manera diaria. Es un alimento bajo en calorías ya que tan solo aporta 75 calorías por unidad . Al contener muchas proteínas produce un efecto saciante, de manera que reduce el apetito aportando muchos nutrientes y pocas calorías. Las proteínas son un macronutriente que tiene un gran efecto saciante. Es decir, que tomar proteínas va a saciarnos en mayor medida, consumiremos menos calorías y evitaremos el sobrepeso. Aunque la función de las proteínas es la de mantener los tejidos de nuestro cuerpo y, especialmente, el tejido muscular. No sólo eso. Además ayuda y mucho en el aumento de la masa muscular. Pero recuerda que la clave para obtener mayor masa muscular es encontrar el equilibrio entre la alimentación y el ejercicio. Busca nuevas rutinas de ejercicio para aumentar tu resistencia y tu masa muscular.

Previene enfermedades cardiovasculares

Este es un punto de discusión y todavía no hay una solución clara. Algunos estudios sugieren que el colesterol presente en la yema del huevo promueve altos niveles de colesterol bueno y disminuye la concentración del colesterol malo. Hay que mencionar que también podrían incrementarse los niveles de colesterol malo, por lo que se recomienda a hipertensos no consumir o evitar la yema del huevo. La yema contiene distintas grasas saturadas e insaturadas, estas últimas promueven la salud cardiovascular y la formación de membranas celulares.

Previene enfermedades

Contiene abundantes carotenoides, especialmente luteína y zeaxantina. Estas son sustancias antioxidantes que previenen enfermedades degenerativas visuales: tales como las cataratas y la degeneración macular. La deficiencia de vitamina A es una de las principales causas de ceguera en el mundo y cada huevo posee cerca de 130 mg de esta vitamina, lo recomendado a ingerir diariamente.





Retarda el envejecimiento

El huevo contiene aminoácidos, lo que construye y renueva las células, y esto puede parar el envejecimiento. A medida que envejecemos necesitamos la doble cantidad de vitamina D. La recomendación para los mayores de 60 años es de 10 mg y un huevo da más o menos 0,7.

Protege la piel, el pelo y el hígado

La falta de ácido fólico, un tipo de vitamina B, es común entre algunas mujeres. Afortunadamente los huevos son una buena fuente de ácido fólico, que es esencial para el metabolismo de las células y la creación de los glóbulos rojos. La vitamina B y los ácidos grasos Omega 3, te ayudarán a tener un mejor cabello y piel.