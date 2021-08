Estela Grande y su novio, Juanito Iglesias, ilusionados con los preparativos de su 'nido de amor'

MADRID, 22 (CHANCE)

Sin prisa, pero si pausa, Estela Grande afronta con mucha ilusión su proyecto de vida junto a su novio, Juanito Iglesias. La pareja se encuentra volcada en preparar la casa que en breve compartirán y en la que iniciarán una nueva etapa de su relación, cada día más consolidada.

"En cuanto nos den las llaves, ya sabes lo que lleva una mudanza, tampoco tengo prisa", nos comentó una emocionada Estela respecto al momento en el que comenzarán a vivir bajo el mismo techo. Un nido de amor que actualmente se encuentran adaptando a gusto. "Ahora estamos pintando", informó la modelo con una gran sonrisa, fiel reflejo de la felicidad que le produce que embarcarse en esta nueva aventura personal.

Firmado el divorcio de Diego Matamoros el pasado mes de julio, Estela confiesa encontrarse "feliz, tranquila y bien, es lo importante". Respecto al que ya es su ex marido, la modelo desconoce los últimos acontecimientos de su vida, como el radical cambio de look al que se ha sometido, pero tiene un claro deseo: "Que seamos felices, me interesa mi vida y yo estoy muy bien".