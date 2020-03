El estado de alarma no permite la intervención de conversaciones telefónicas

El estado de alarma decretado por el Gobierno frente al coronavirus no ampara la intervención de las comunicaciones telefónicas de los ciudadanos ni sus comentarios en Facebook o Twitter, como afirma un mensaje que circula estos días por WhatsApp y que llega de América Latina.

El mensaje reproduce un texto que ya se hizo viral hace unos años en algunos países iberoamericanos a través de la misma plataforma y que aconsejaba no compartir información privada o confidencial por teléfono, WhatsApp o redes sociales, porque un supuesto "reglamento del Ministerio del Interior" iba a promover la intervención oficial de los comentarios o llamadas entre particulares.

"A partir de mañana, nuevas reglas para la comunicación", comienza este mensaje que ha vuelto a viralizarse ahora, con ocasión de la crisis del COVID-19. Y afirma a continuación que "todas las llamadas" telefónicas serán grabadas, al igual que los mensajes de WhatsApp, mientras que serán "monitorizados" los comentarios en Twitter, Facebook y el resto de redes sociales y foros.

"Tenga cuidado de no enviar mensajes innecesarios o información contraria a las leyes y la moralidad. Evite compartir información confidencial con sus amigos y familiares", advierte este texto resucitado al calor de la epidemia de coronavirus, que concluye así: "¡Todo lo que escribes o dices se puede usar en tu contra, incluso cualquier broma!".

DATOS: El Gobierno español no ha adoptado ninguna iniciativa para intervenir las comunicaciones privadas en España, medida excepcional que no figura además entre las que ampara la regulación del estado de alarma. Además, la Policía Nacional advirtió ya sobre la falsedad de este bulo cuando se difundió por primera vez, en 2017.

Este mensaje adquirió una amplia difusión a partir del verano de 2017 en algunos países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y México. De hecho, la versión que circula ahora por España menciona a "departamentos de servicios de escuchas telefónicas" relacionados con "CDMX" ("Ciudad de México").

Ya entonces, medios digitales en México y Uruguay alertaron de que era falso. Y, cuando llegó a España, también con alusiones a "sistemas departamentales del Gobierno federal y del Gobierno de la CDMX", la Policía Nacional española denunció en su cuenta oficial de Twitter que era "un bulo" y aconsejó a los ciudadanos confiar "solo en fuentes oficiales".

El extraño mensaje viral con referencias a Ciudad de México resurgió en Argentina en noviembre de 2018 y ha cobrado nueva vida en España tras las restricciones para contener la propagación del COVI-19 establecidas en el Real decreto por el que se declara el estado de alarma.

Lo cierto es que, en España, el Gobierno no puede ordenar una intervención de las comunicaciones privadas amparado en el estado de alarma, que es el actualmente en vigor. Solo podría hacerlo si decretara un estado de excepción o algo aún más restrictivo: Un estado de sitio.

En cualquiera de estos dos supuestos, la autoridad gubernativa podría "intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas", si ello "resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público", según precisa la Ley orgánica de 1981 que regula estas medidas excepcionales.

Ese no es el escenario actual. El Gobierno no ha decidido declarar el estado de excepción en España, sino prorrogar dos semanas más, hasta el 11 de abril, el estado de alarma decretado el pasado día 14 para contener la pandemia del coronavirus. Y ello implica que no ha adoptado ninguna medida para intervenir las comunicaciones privadas.

EFE