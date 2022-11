Esta es la infusión que te ayuda a evitar la acumulación de líquidos y a adelgazar durante la noche

Hay personas que siguen una dieta muy estricta o buscan comer de manera equilibrada para perder peso o mantenerse en buena forma. Aunque es imprescindible, el ejercicio no lo es todo y la alimentación juega un gran papel a la hora de perder peso. No obstante, además de alimentos concretos, hay muchas hierbas que facilitar el quemar la grasa, concretamente algunas infusiones.

La manzanilla es una infusión que suele haber en todas las casas, dado que la mayoría la toman para hacer la digestión o cuando nos encontramos mal del estómago. A pesar de ello, parece que tiene otra función que muchos desconocen al contar con muchas propiedades que muchos pasaban por alto.

Es verdad que cualquier bebida caliente, siempre que no tenga estimulantes como la cafeína o la teína, nos ayuda a conciliar el sueño por las noches. No obstante, la manzanilla no solo tiene ese beneficio, dado que también es buena para aliviar el estrés y suele funcionar en los casos de insomnio. En este caso, si la persona que sufre insomnio bebe dos manzanillas al día de forma regular, podrá conciliar el sueño más rápido sin despertarse durante la noche.

Es por esto por lo que esta infusión es perfecta para ayudarte a descansar. No obstante, no es su único beneficio, por lo que es muy recomendable incluir la manzanilla en tu día a día. Además de ayudarte a descansar y a aliviar el dolor de estómago, también facilitar el adelgazar durante la noche.





La manzanilla

Esto se debe a que una de las propiedades de esta infusión es que controla los niveles de azúcar en sangre. La manzanilla no aporta calorías, nos mantiene hidratados y ayuda a evitar la acumulación de líquidos. Además, resulta efectiva para las personas de todas las edades y es muy recomendable tomarla a última hora del día.

Asimismo, es muy fácil de hacer. Solo es necesario un cazo, un colador y la hierba. En primer lugar, se debe poner agua a hervir en un cazo y, acto seguido, añadir las hojas de manzanilla. Una vez haya llegado al punto de ebullición y hierva, se debe retirar del fuego y dejarla reposar unos cinco minutos antes de retirar las hojas. Una vez hecho este proceso, solo queda colar el líquido en una taza. Es importante usar el colador para que al recipiente solo pase el líquido, librándose de la hierba.

En el caso de que te resulte muy amarga en saber, puedes añadirle algún endulzante natural como la miel, el sirope de agave o el azúcar de coco. Muchas personas echan azúcar, pero ya no adelgazaría de la misma manera.