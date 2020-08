Empresas.- El sistema de ultrasonido portátil 'Lumify', reconocido por beneficio a la humanidad con IEEE Spectrum Techno

Philips 'Lumify', el primer sistema de ultrasonido portátil de mano del mundo basado en aplicaciones, ha sido galardonada con el Premio 2020 IEEE Spectrum Technology al Servicio de la Sociedad como la tecnología que tiene mayor potencial para proporcionar un mayor beneficio general a la humanidad.

Juzgado por un grupo de editores de la publicación, el premio se otorga a los logros excepcionales en una amplia variedad de disciplinas que han tenido un impacto duradero en la tecnología, la sociedad y la profesión de ingeniería.

Este sistema permite a los profesionales sanitarios obtener información de diagnóstico en el punto de atención, ya sea en el servicio de urgencias de un hospital importante o en una clínica en una aldea remota.

Las imágenes de diagnóstico son proporcionadas por un transductor de ultrasonido que está conectado a un 'smartphone' o una tablet, y puede transportarse en el bolsillo de una bata médica. Presentado en 2015, 'Lumify' fue el primer sistema de ultrasonido basado en aplicaciones de Philips que creó una nueva categoría de dispositivos de diagnóstico por imagen.

Desde entonces, esta ecografía portátil ha ayudado en las intervenciones para salvar vidas en los servicios de urgencias, prehospitalarios y comunidades rurales. Esta tecnología de ultrasonido les facilita a los médicos de urgencias el acceso a información clínica en tiempo real para que puedan realizar más rápido los diagnósticos de pacientes. En la ambulancia, ayuda a los médicos y al personal de emergencias a diagnosticar y tratar a las pacientes 'in situ', incluso para realizar procedimientos de ECMO, lo que podría mejorar las posibilidades de supervivencia de los pacientes cardíacos hasta en un 30 por ciento.

"'Lumify' tiene una excelente calidad de imagen y es fácil de usar: fue decisivo en nuestra primera canulación ECMO prehospitalaria", comenta el doctor Darren Braude, director de División de EMS y profesor de Medicina de Urgencias y Anestesiología en el UNM Health Sciences Center de Estados Unidos.

TELE-ULTRASONIDO

La solución de tele-ultrasonido portátil 'Lumify' con tecnología Reacts permite a los médicos de todo el mundo colaborar de forma remota en tiempo real. Mientras se realiza un escaneo a un paciente, la cámara del dispositivo, la voz y la imagen de ultrasonido se pueden transmitir a un profesional de la salud en vivo de forma remota. La cámara frontal del smartphone se puede usar para mostrar la posición del transductor junto con el ultrasonido resultante.

El sistema de tele-ultrasonido puede permitir a las matronas en los centros de salud rurales de África, consultar a un usuario experto en ultrasonido, independientemente de la distancia, que puede proporcionar perspectiva y orientación como si estuvieran en la misma habitación. Durante un proyecto de 2019 en colaboración con Imaging the World (ITW) en Uganda, las madres y los recién nacidos se beneficiaron de los escaneos. En el 30 por ciento de los casos, las exploraciones prenatales revelaron afecciones de alto riesgo que derivaron en un tratamiento adecuado y ayudaron a evitar malos resultados.

"Se debe hacer hincapié en la importancia de las imágenes de ultrasonido de alta calidad de 'Lumify'. Sin una imagen clara, no podemos hacer diagnósticos correctos y luego tratar a los pacientes adecuadamente. Esta fiabilidad es aún más crítica en áreas remotas donde la distancia geográfica es un factor determinante en la lucha de la vida frente a la muerte para las mujeres embarazadas. 'Lumify' no solo aporta en este sentido, sino que cumple con las especificaciones técnicas necesarias para la práctica remota en áreas con menos recursos. La portabilidad y facilidad de uso de Lumify promueven un mejor acceso que impacta positivamente en el bienestar de las mujeres, los niños, sus familias y sus comunidades", apunta la doctora Kristen DeStigter, profesora de Radiología y cofundadora de Imaging the World.

"Es un honor ser galardonado por IEEE Spectrum por nuestro sistema de ultrasonido portátil Philips 'Lumify'. 'Lumify' es una clara prueba de la dedicación de Philips para ampliar el acceso a la atención médica al hacer que el ultrasonido sea menos costoso y fácil de usar", señala Bich Le, vicepresidente y gerente general de Ultrasonido en Philips.

PANDEMIA DE COVID-19

Las soluciones de ultrasonido de mano y portátiles, en particular, se han convertido en herramientas valiosas para los médicos que tratan a pacientes con la COVID-19 debido a sus posibilidades de imagen, portabilidad y facilidad de desinfección. Para apoyar la respuesta global a la pandemia de la COVID-19, Philips ha tomado las medidas necesarias para obtener aprobaciones regulatorias en varios mercados afectados por esta pandemia.

Más recientemente, Philips recibió la autorización en varios países del mundo, incluida la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el Marcado CE de la Unión Europea y la aprobación del organismo regulador brasileño, para comercializar 'Lumify' y otras soluciones de ultrasonido relacionadas con complicaciones pulmonares y cardíacas para el manejo de la COVID-19. Como resultado de estas autorizaciones, Philips ha proporcionado una guía detallada y práctica para ayudar a los médicos a utilizar sus sistemas y software para pacientes afectados por la COVID-19.

Philips recibió la autorización de la autoridad competente en Japón, el segundo mercado de atención sanitaria más grande del mundo después de Estados Unidos, para presentar 'Lumify' con la solución de tele-ultrasonido portátil 'Reacts'. Lanzado en el país asiático con un nuevo modelo de suscripción exclusivo, la solución de tele-ultrasonido de Philips tiene como objetivo hacer que el ultrasonido portátil de alta calidad esté disponible en casi todo el país.