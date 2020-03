Ejército refuerza con sanidad militar el Gómez Ulla, al máximo de capacidad

El Ejército de Tierra ha reforzado con personal sanitario el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, que se encuentra al máximo de su capacidad para luchar contra el coronavirus dentro de la operación Balmis, en el marco de la cual este jueves hay 3.111 militares actuando en 203 localidades.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Villarroya, ha informado de las actuaciones que están llevando a cabo los militares hoy, entre ellas reforzar el Gómez Ulla, uno de los dos hospitales militares de España (el otro está en Zaragoza) cuyas instalaciones se comparten con la sanidad pública madrileña.

En estos momentos, según Defensa, la práctica totalidad de la torre del hospital está dedicada a enfermos de COVID-19 y este jueves se han incrementado los apoyos al centro con personal sanitario militar, concretamente con auxiliares de enfermería, celadores y ayudantes de quirófano, así como con ingenieros militares para atender labores de electricidad o fontanería.

Villarroya ha informado de que se está ampliando asimismo su capacidad tanto en hospitalización general como en UCIs para emplear "todos los espacios disponibles" del centro sanitario.

Dentro de la operación Balmis, los militares siguen desinfectando instalaciones críticas, en concreto este jueves 9 hospitales, 10 centros de salud y 154 residencias de mayores.

Ayer miércoles desinfectaron 140 de estas residencias, con lo que, ha destacado el general, ya han estado en un total de 753 desde que se activó al Ejército.

Villarroya ha explicado que el Centro Militar de Farmacia de la Defensa ha incrementado en un 50% su producción inicial de gel hidroalcohólico, antivirales y paracetamol.

Otras de las funciones hoy de los miembros de las Fuerzas Armadas son transportar material sanitario de la Universidad Complutense de Madrid al hospital Gregorio Marañón, continuar apoyando en la seguridad de centrales nucleares, trasladando pacientes entre hospitales de Madrid y prestando ambulancias en Zaragoza y León, así como ayudando en hospitales de Segovia y Alcorcón (Madrid).

También prestan su ayuda en los centros de acogida a personas sin hogar en Ifema de Madrid y en la Fira de Barcelona, en Tenerife, Cádiz, San Fernando y Cartagena.

El JEMAD ha recordado que la unidad es fundamental para ganar al virus: "Es la única forma de vencerlo, si no actuamos todos juntos, todos a una, no vamos a poder con ello", ha dicho para añadir que "no es momento ahora de reducir velocidad" porque aún "quedan muchas horas de vuelo".

"Hoy quiero rendir homenaje a la España de los balcones, a esos españoles que, estoicamente y con gran paciencia, están contribuyendo a erradicar esta amenaza que tenemos. No hay que desfallecer ahora, aunque parezca que este vuelo tiene muchas turbulencias, detrás de la tormenta nos viene el aeropuerto donde podremos aterrizar", ha asegurado este general del Ejército del Aire. EFE

