Duque, "optimista" con que la Agencia Estatal de Investigación se convierta en "columna vertebral" del sistema de I+D+i

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha mostrado "optimista" con el funcionamiento y gestión de la recién creada Agencia Estatal de Investigación (AEI) --constituida en 2016 y con presupuesto propio en 2017--. De hecho, ha manifestado que un objetivo del Ministerio es que 2019 sea el año "de consolidación de la Agencia como columna vertebral del sistema español de ciencia".

Así lo ha manifestado en la Jornada Decides 2018, organizada en Madrid por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), con la colaboración de Fundación Bancaria 'la Caixa', y que ha girado en torno a 'El papel de las Agencias Nacionales de Investigación en el siglo XXI'.

Duque, que ha inaugurado la jornada junto al director corporativo de Investigación y Estrategia de Fundación Bancaria 'la Caixa', Ángel Font, y el presidente de COSCE, Nazario Martín, ha dicho que ya se están tomando medidas para conseguir que la Agencia sea un "éxito", empezando por la búsqueda de una persona "de reconocido prestigio" en el ámbito científico para dirigir la Agencia. "Ya hemos recibido varias decenas de solicitudes", apunta.

Asimismo, se está trabajando para dotar a la Agencia, que contará "en pocos meses" con una nueva sede, de más personal y más recursos, pues actualmente hay unos 290 trabajadores.

Otra de las prioridades del Gobierno con respecto a la AEI es aumentar su presupuesto. De hecho, "gran parte" del incremento acordado para la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 (de un 6,7%) "va a ir a parar a la Agencia". "Estoy seguro de que poco a poco, a medida que la Agencia gane experiencia y músculo organizativo, podremos contar con un calendario de convocatorias más estable y previsible", ha afirmado.

Con respecto a las ayudas, la Agencia valorará la calidad de los proyectos teniendo en cuenta "criterios comunes a las demás agencias internacionales" y se están estudiando mejoras en las convocatorias para que las condiciones queden "mucho más claras". También se creará un grupo de trabajo para mejorar los modelos de las memorias de seguimiento científico-técnico para identificar los indicadores de cumplimiento de objetivos.

Todas estas medidas permitirán, según el titular de Ciencia, que la AEI tenga una "menor dependencia de las estructuras del Ministerio", logrando ser "independiente de la actividad parlamentaria". "Tendremos éxito", opina el ministro.

¿"EQUIPARABLE" AL EUROPEAN RESEARCH COUNCIL?

Durante la jornada, el presidente de COSCE, Nazario Martín, ha propuesto una reformulación del modelo de Agencia para que esta se parezca a la European Research Council, institución europea de financiación. "La ciencia no puede seguir ni un minuto más con una estructura subordinada en cuanto a capacidad de decisión que la asemeja a una subdirección general, actuando en los aspectos financieros como un simple apéndice al servicio frontal del Ministerio de Hacienda", ha criticado.

Sin embargo, el ex secretario general del ERC, Andreu Mas-Colell, no se ha mostrado partidario de que la Agencia Estatal de Investigación española se asemeje a la institución europea. "La ERS ofrece lecciones útiles, pero es muy particular, no es exactamente replicable", opina.

A su juicio, el nacimiento del ERC vino acompañado de programas nuevos, "dinero nuevo", además de otras cuestiones que la diferencian de la agencia española, como es el ámbito de cobertura, el modelo institucional, el papel del Comité Científico y su director, así como aspectos administrativos e informativos.

"Sería maravilloso si la Agencia naciera con una parte de dinero nuevo, no quiero ser pesimista, pues en cierta forma la Agencia española nace en el momento justo, oportuno, porque hemos llegado a un punto tan bajo en la investigación que las cosas solo pueden ir a mejor; los fondos públicos en investigación están condenados a aumentar", ha reflexionado sobre la AEI, que a su juicio, podría tener similitudes a su homóloga alemana.