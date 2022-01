El doctor Carballo, alarmado por lo que le ha dicho un paciente covid: "Tercero esta semana"

La pandemia de coronavirus sigue llevándonos a los constantes quebraderos de cabeza habituales que llevamos experimentando en los casi dos años de constante problemática que estamos viviendo en España. Como todos ya sabemos, las cifras de contagios siguen al alza en una situación en la que lo más apropiado sería extremar las precauciones y los cuidados para intentar que los resultados positivos se acumulen y lleven al colapso, de nuevo, a nuestro sistema sanitario.

En el último mes, las cifras han alcanzado cotas nunca antes vistas por parte de nuestro sistema sanitario. Los contagios se triplican respecto a los datos de olas anteriores; pero esta vez con un matiz importante que no debemos obviar, y ese es el de los fallecimientos. Dentro de lo negativo, es cierto que esta cantidad no sigue al alza, sino que, por el contrario, comienza a disminuir. Todo esto se produce gracias a la vacunación, y ese es el mensaje principal que debemos concebir y compartir; cuanto más crezca la cantidad de población inmunizada, más sencillo será el empezar a hablar y a acoger en nuestro pensamiento la idea de acabar con la maldita pandemia.

Precisamente hablando de expertos y de personas dedicadas a trasladar la realidad dentro de los centros hospitalarios, aparece la versión de uno de los miembros más reputados que está presenciando el día a día de todos los hospitales de España, y ese es César Carballo. En su biografía de Twitter se presenta como "urgenciólogo y comunicador sanitario", y es que eso es precisamente lo que hace en el día a día: trasladar a la población diferentes ideas y conocimientos sobre el día a día de la pandemia.

Sin embargo, la constante infoxicación sobre temas relacionados con las constantes nuevas variantes, y positivos en la COVID-19, ha llevado al hartazgo al grueso de la población de nuestro país. Precisamente por ello, Carballo ha recibido sendas críticas por parte de una opinión pública que difícilmente digiere malas noticias pandémicas.

"Maximizar precauciones"

En una de sus diferentes intervenciones en Twitter, César Carballo contó la historia de varios de los pacientes a los que ha atendido en los últimos días; "es el tercero de esta semana", afirmaba "desde la trinchera", tal y como menciona en el tweet. Esta variedad de personas tiene algo en común que molesta especialmente al experto. "Es el tercer paciente COVID positivo al que tras darle el alta y preguntarle como se irá a casa" le dice exactamente lo mismo.

Desde la trinchera: tercer paciente COVID positivo al que tras darle el alta y preguntarle como se irá a casa me dice:

- Tranquilo doctor, me cojo un taxi.

Así que de tranquilo nada..a todos los taxistas y conductores autobús:

Mascarilla FFP2 y ventilar coche tras cada pasajero — Cesar Carballo (@ccarballo50) January 7, 2022

Y la respuesta no dejó de llamar la atención de Carballo: "tranquilo doctor, me cojo un taxi", una respuesta que no le gustó y que precisamente le genera la sensación contraria a la de la tranquilidad. "De tranquilo nada, a todos los taxistas y conductores de autobús: Mascarilla FFP2 y ventilar el coche tras cada pasajero", matizó en el tweet.

A la hora de tratar de descubrir responsabilidades, a César Carballo le preguntan en otro mensaje por esta red social, que cuándo llegará el final de esta pesadilla, a lo que no duda en señalar en una clara dirección: "Esta pesadilla se genera por no haber hecho bien las cosas en dos años: ¿Podríamos haber minimizado casos y tener mucho más despejados hospitales?: sí. Podríamos tener un sistema preparado para afrontar esta y otras variantes?: sí. Podemos hacerlo desde ahora?: sí."