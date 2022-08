Mickey Mouse ha sido una figura muy importante en la vida de muchísimas personas. Ha sido el icono de nuestra infancia y después de casi 100 años de vida, lo es incluso para nuestros más pequeños. No obstante, la figura más representativa de la compañía Disney podría entrar en una situación crítica que le haría perder incluso millones y millones de dólares. En 2024, si todo no cambia, la marca Mickey Mouse pasará a ser de dominio público. Esto se debe a que la ley de derechos de autor en Estados Unidos establece que, pasado 100 años, una marca registrada dejará este estatus y podrá ser usado por cualquier persona de forma gratuita.

Según la Ley de Derechos de Autor y Derechos Audiovisuales en Estados Unidos, los ‘royalties’ tienen una alta cotización. Por eso, numerosos creadores de contenidos de diferentes plataformas tienen problemas con estos derechos al poner en sus vídeos o directos canciones con copyright. Por si fuera poco, el enorme control de estos derechos registrados, donde la Ley data incluso de 1998, tienen una fecha de caducidad. En el caso de Mickey Mouse, son 100 años. Con las canciones, varía un poco la normativa, ya que también depende de ciertas condiciones, como si el tema ha sufrido un retoque en los acordes, lo que renovaría por más años esa caducidad, entre otras cosas.

En 1924, Walt Disney creó su obra más reconocida e importante de la compañía norteamericana. Un ratón llamado Mickey y que estaría acompañado, años más tarde, por su pareja Minnie y su mascota Pluto, un perro amarillo. Más tarde aparecerían el Pato Donald, Goofy y demás personajes secundarios que también tuvieron un protagonismo en otras películas o series de animación. Por otro lado, los beneficios que Disney gana con cada Mickey Mouse que vende son desorbitados. Por cada Mickey vendido a la hora, la compañía gana hasta 6 millones de dólares. De esta manera, Disney quiere evitar que esta situación suceda al final. Ahora, la multinacional estadounidense buscará una tercera prórroga, donde poder encontrar una solución a este problema.

La solución: vender el producto a una empresa asociada

Disney podría tener la solución en su propia casa. Y es que la estrategia que utilizan muchos que se encuentran en esta misma situación es vender el producto registrado a una empresa o socio asociado. De esta manera, el producto pasaría de una empresa a otra, pero perteneciendo a la misma. Para que esto sucede, la empresa compradora tendría que ceder “libremente” a la empresa vendedora para que puedan seguir beneficiando de las ventas de los productos y que los compradores no les puedan jugar una posible jugada.

No obstante, la justicia estadounidense ya está tratando de frenar estas estrategias, porque lo que buscan es que esa marca registrada pase a ser de dominio público, ya que forma parte del derecho de los ciudadanos. Para los ojos de la justicia entienden también que una empresa quiera vender la marca para ganar así un beneficio y que no salga gratis, pero no ven correcto que se venda a una compañía asociada a la misma.