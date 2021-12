Discotecas de A Coruña anulan su fiesta de Fin de Año adelantada a esta noche

La discotecas de A Coruña -la Sala Pelícano y las que integran su grupo- han decidido este miércoles suspender la fiesta de Fin de Año que habían adelantado a este miércoles.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer a los empresarios ante el aumento de contagios por coronavirus que, si decidían adelantar la fiesta de Fin de Año para celebrarla otro día, no tendrían derecho a las ayudas establecidas por la Xunta para los locales que suspendan su actividad esa noche.

"No se trata de adelantar la fiesta al día anterior y abrir hasta las cinco y luego cobrar por no celebrarla el día 31; evidentemente, ese no es el espíritu de las ayudas", aseguró en una conferencia de prensa tras el Consello de la Xunta.

Así, el gerente de la Sala Pelícano, Luis Diz, ha explicado a Efe que finalmente han decidido no abrir tampoco esta noche, porque la Consellería de Sanidad les ha trasladado datos muy preocupantes de contagios.

Creemos que los casos van a subir igual, porque la gente no se va a quedar en su casa en Fin de Año y se celebrarán fiestas privadas, pero no será por nuestra culpa, ha sostenido Diz.

El también presidente de Galicia de Noite cree que las restricciones estigmatizan al sector, pero reconoce que no tiene sentido estirar el chicle. No tenemos expectativa, ha lamentado sobre una futura fecha de reapertura.

Entre las discotecas que iban a hacer su celebración y finalmente la han cancelado están Amura, Moon 57 y Pelícano, entre otras.