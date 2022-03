DGT: El verdadero motivo por el que hay una flecha junto al símbolo de la gasolina del coche

Para los más despitados, el salpicadero del coche está lleno de símbolos que no todos saben lo que significa si no se han leído correctamente el manual de uso del vehículo. Con la llegada de las nuevas tecnologías cada vez son más las alertas de posibles fallos, de diferentes modos de uso del aire acondicionado. No obstante, hay otros que llevan mucho más tiempo: como el de la flecha que aparece junto al medidor del tanque de gasolina.

De hecho, algo de lo que los más atentos han podido percatarse es de que dicha flecha no siempre está en el mismo lado en referencia al indicador de gasolina. A veces está a la izquierda, a veces se encuentra a la derecha, está ahí en la mayoría de los modelos.









¿Por qué hay una flecha junto al símbolo de la gasolina?



Y es que el motivo por el que esté a la derecha o a la izquierda del testigo de la gasolina es crucial para entender su funcionalidad. Esta flecha indica, ni más ni menos, el lado del vehículo en el que se encuentra la toma del depósito de combustible. Si está la izquierda, los fabricantes han decidido colocar la entrada de la manguera a ese lado, y al contrario. Parece una obviedad y es evidente pensar que cada dueño de un coche sabe perfectamente a qué lado del vehículo se encuentra el depósito, pero existen casos puntuales como el alquiler o los coches de sustitución en el que no termina de estar claro, además de ambientes nocturnos.

Eso sí, muchos podrán percatarse de que, en la mayoría de los casos, este se encuentra en el lado derecho, esto es porque los fabricantes europeos y estadounidenses tienen a elegir ese lado para colocar la entrada de la manguera, mientras que los japoneses suelen elegir el lado contrario. Eso sí, los especialistas indican que siempre es preferible colocar el depósito en el lado contrario del tuvo de escape, mientras que otros optan por el argumento de la comodidad: dejarlo en el lado izquierdo, que, al menos en la mayoría de Europa, es el lado en el que se encuentra la puerta de salida del conductor.









La multa por tener el depósito vacío

la DGT ha preparado una sanción de hasta 3.000 euros si te quedas tirado con el depósito vacío. Este acto está considerado como un ejemplo de irresponsabilidad, regulado por los agentes de la ley y registrado en el propio código de circulación.

Apurar el depósito de gasolina hasta la última gota también es un problema para el conductor, ya que la incertidumbre de llegar o no a la siguiente gasolinera puede poner en peligro al propio conductor en caso de quedarse tirado en plena carretera: si nos quedamos sin gasolina, el coche se para en seco y no podemos acceder a los mandos básicos, pudiendo solo mover el coche a través de la inercia.





El truco para desempañar rápido los cristales del coche



Uno de los grandes fallos que cometemos a la hora de intentar desempañar los cristales del coche es la de aplicar aire muy caliente de forma directa sobre el cristal, algo muy poco aconsejable en el caso de que el cristal de parabrisas esté congelado por el frío ya que este podría llegar a rajarse por el cambio brusco de temperatura o incluso por presentar aluna grieta o golpe.

Cuando nos subamos al vehículo lo primero que tenemos que hacer es activar el botón de climatización del vehículo para que los filamentos de la luna trasera se calienten y desaparezca la condensación de esta parte del coche.

Para limpiar un cristal empañado, dirija el flujo de aire caliente hacia el parabrisas y así, con el aire seco, lo eliminará. También sirve el aire acondicionado –la mayoría de los coches llevan ya aire acondicionado–, que está preparado para reducir la humedad. En este caso no utilice la recirculación. Incluso los vehículos más modernos, con climatizador, cuentan con un botón destinado a desempañar el limpiaparabrisas.