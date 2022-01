DGT: esta es la lista de medicamentos con los que puedes dar positivo en un control de tráfico

Aunque muchos lo pasen por alto, hay que mirar en muchas ocasiones con detenimiento el prospecto de los medicamentos que estamos tomando, porque puede que alerten, dentro de los efectos secundarios, de la dificultad que implica para coger el coche. Y es que, como recuerda la Dirección General de Tráfico en su web, existe todo un listado de medicamentos que, no sólo hacen muy difícil que podamos conducir el vehículo sin tener o causar un accidente, sino que pueden que incluso hagan saltar el test de drogas en un control de Tráfico.

Y hay que tener especial cuidado porque dar positivo en un control de la Guardia Civil o cualquier otro cuerpo de la Policía que nos dé el alto podría acarrear una multa de hasta 1.000 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Concretamente, desde la Agencia del Medicamento avisan también de la gran cantidad de fármacos que afectan a la hora de adentrarnos en carretera, sobre todo en épocas de festividades y de gran número de catarros y resfriados:

“Hay unos 5.000 medicamentos y fármacos que pueden reducir la capacidad de conducir y dar falsos positivos en controles de alcohol y drogas”, aseguran desde el organismo.













La lista de medicamentos por los que dar positivo en drogas



Desde Tráfico explican que los medicamentos más frecuentes que suelen hacer saltar un falso positivo en drogas son los relacionados con enfermedades como la diabetes, antitusivos, relajantes musculares, antiepilépticos, antiparkinsonianos, antidepresivos y antihistamínicos.

Pero, si nos vamos concretamente hasta el listado de fármacos específicos que son un riesgo para la conducción, la DGT ofrece una lista muy detallada:

Benzodiazepina (Lorazepam, Orfidal, Alprazolam, Valium, Lormetazepam, Diazepam), Bromfeniramina (Ilvico), Bupropion (Zyntabac, Elontril), Clorpromazina (Largactil), Clomipramina (Anafranil), Dextrometorfano (Romilar), Difenhidramina (Bisolvon antitusivo compositum y otros), Doxilamina (Cariban, Dormidina y otros), Ibuprofeno, Naproxeno, Prometazina (Actithiol antihistamínico, Fenergan expectorante), Quetiapina (Seroquel), Ofloxacino (Surnox), Ranitidina, Sertralina, Tioridazina, Trazodona (Deprax), Venlafaxina, Verapamil.









Cambios en los controles de alcohol



Respecto a los controles de Tráfico, la DGT plantea un importante cambio en la nueva Ley para la carretera que afecta directamente a los menores tras la proliferación del uso de vehículo de movilidad personal como los patinetes eléctricos o las bicicletas.

Hasta ahora la ley contempla multas para aquellos conductores que superen tasas superiores a 0,5 g/l de alcohol en sangre y de 0,3 g/l para conductores profesionales y noveles. Pero ahora la norma da un paso más adelante y se prohíbe cualquier ingesta de alcohol para los conductores menores de edad, así quedará reflejado en el nuevo artículo: "No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre superior a 0 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0 miligramos por litro".

GRAF8797. LUGO, 02/08/2021.- Control de tráfico en las inmediaciones de Lugo este lunes. Once personas han perdido la vida en los diez accidente mortales registrados en las carreteras españolas durante el pasado fin de semana, seis de los cuales eran usuarios vulnerables: cuatro motoristas y dos peatones, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). EFE/ Eliseo Trigo









Esta norma se viene gestando desde el año 2017 cuando el entonces director de la DGT, Gregorio Serrano, reconoció en una entrevista en COPE esta posibilidad: "En muchos países la tasa es cero cero, no se puede beber absolutamente nada, y el conductor no tiene dudas de si con media cerveza da positivo o no", decía entonces.