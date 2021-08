Tu casa aparece en Google Maps: ¿cómo puedes proteger tu privacidad?

Para quien no conozca qué es Google Maps o Google Street View, esta es la publicación de Google que se encarga de ofrecer una serie de servicios a los usuarios que se sirven de ella.

Este servicio consiste en ofrecer toda la información que necesiten sobre su ubicación actual o la de cualquier dirección que se requiera, para poder ir de viaje a distintas regiones. También se incluye el trazado de recorridos para poder habilitar a todo el mundo, la posibilidad de llegar a donde se necesite o que se desee con la mayor facilidad posible y desde el lugar en el que estén.

Otra de las funciones que le han otorgado bastante popularidad a la página en sí, es el hecho de poder transitar cualquier lugar del mundo desde el sofá de tu casa, ofreciendo la mayor cercanía posible al emplear la aplicación.

No obstante, es necesario destacar que este uso que hacen ciertas personas a la hora de transitar o visitar lugares que de primeras no pueden hacerlo, provoca que algunas personas celosas de su intimidad, se quejen al no querer ver su casa plasmada en una foto por Internet gracias a Google.

Esto ha provocado que la empresa haya tomado la decisión de pixelar el hogar de las personas que se quejen y de esta manera, poder preservar su intimidad ante cualquier mirada indiscreta que haya en la red.





Los pasos que se deben de seguir para poder conseguir que Google elimine nuestra casa son los siguientes.

El primero de los pasos es acceder a la aplicación de Google, la cual tenemos todos acceso a ella, y en la parte del buscador, debemos introducir nuestra dirección . Una vez hallamos localizado la ubicación, solamente hay que ingresar en Street View con el muñeco de color amarillo que tendremos a nuestra disposición.

Una vez hallamos localizado la ubicación, solamente hay que ingresar en Street View con el muñeco de color amarillo que tendremos a nuestra disposición. Cuando se haya ejecutado ese primer paso, lo siguiente que tendremos que hacer es trasladarse hasta la puerta del hogar o del lugar que queramos que Google pixele.

Cuando estemos ya en la localización deseada, aparecerá un cuadro en la parte superior izquierda con la dirección que hayamos elegido y es ahí donde deberemos hacer 'click'. Justo en los tres puntos verticales que nos mostrará la opción de 'Notificar el problema'.

Posteriormente nos aparecerá un formulario donde deberemos de poner cuáles son nuestros motivos por los que deseamos eliminar la localización elegida.

En el momento en el que se haya completado el formulario anterior, se debe enviar dicha solicitud donde se confirme nuestra intención de eliminar el lugar deseado.

Google Maps actualiza su realidad aumentada para que guíe en aeropuertos

El servicio de mapas y navegación de Google, Google Maps, actualizó este martes su herramienta basada en realidad aumentada para que también pueda guiar al usuario en el interior de espacios cerrados como aeropuertos, estaciones de tren y centros comerciales. Live View, la función de Maps que Google lanzó en 2020, sitúa sobre las imágenes de la calle captadas por la cámara del móvil del usuario indicaciones, iconos y mensajes como flechas o símbolos de escaleras para guiarle allá a donde quiera ir.

Hasta ahora, estas indicaciones eran visibles únicamente en espacios públicos abiertos (calles, carreteras y parques), pero a partir de este mismo martes ya están disponibles también en algunos espacios cerrados de EE.UU. y llegarán a ciudades del resto del mundo en los próximos meses.

Por el momento, pueden usar Live View para llegar a sus destinos quienes se encuentren en espacios de Chicago, Long Island (Nueva York), Los Ángeles, Newark (Nueva Jersey), San Francisco y San José (California) y Seattle (Washington). Las dos ciudades internacionales que la empresa ya adelantó que recibirán el servicio en un futuro cercano son Tokio y Zúrich.

En una entrada en su blog corporativo, Google puso como ejemplos de uso de esta función encontrar el ascensor o las escaleras más cercanas en un aeropuerto o estación de tren, así como la puerta de embarque, la vía, el punto de recogida de equipaje, el mostrador, los baños o un cajero automático.

La tecnología en que se basa Live View, la realidad aumentada, está llamada a ocupar un lugar central en los próximos años, especialmente en el mundo de los videojuegos, en que ya logró un gran éxito con el popular Pokémon Go.