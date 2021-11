Descubre estas sencillas maneras para poder aliviar tu dolor de garganta

El dolor de garganta es ese carraspeo, ese dolor que no te deja tragar y que te impide, incluso, hablar con total normalidad. Todos hemos tenido épocas del año donde el dolor de garganta siempre está presente. Se trata de los síntomas de la gripe y el resfriado y puede ser dañino y doloroso. ¿Sabes lo que es exactamente el dolor de garganta? Seguro que ni te lo has planteado. Es la inflamación de la faringe y el área circundante, a los que los proveedores de atención médica la denominan la famosa “faringitis”. ¿Quién no ha tenido alguna vez esa sensación previa del dolor de garganta? Sabiendo que el día siguiente será todavía peor y a veces los primeros síntomas indican que te has resfriado o tienes gripe. El dolor puede recurrirse varias veces o puede ser prolongado (aunque a veces sea crónico).

Causas del dolor de garganta

Algunas de las causas de ese dolor que no te deja “vivir” son las siguientes que te vamos a presentar a continuación. Presta atención porque seguro que la próxima vez intentarás evitar a toda costa algunas de ellas.

Alergias : tener una alergia puede afectar y mucho a tu garganta. Los alérgenos incluyen alimentos, algunas plantas, el pelo de las mascotas, el polvo o el polen. Algunos de los síntomas que pueden aparecer además del dolor en tu garganta pueden ser: secreción nasal, estornudos, ojos llorosos, tos o picazón en los ojos.

Dormir con la boca abierta : a algunos de nosotros nos habrá sucedido que, al despertarnos, normalmente tenemos un dolor de garganta que, a medida que avanza el día, va desapareciendo. Respirar por la nariz es lo más aconsejable para garantizar que la garganta y la boca permanezcan húmedas. Si los conductos nasales no están despejados, respiramos por la boca, lo que produce una sequedad e irritación en nuestra garganta.

Estar resfriado : la gripe o el resfriado pueden causar un dolor de garganta por las mañana y a lo largo del día, ya sea por la tos o por el carraspeo que sufrimos. La mayoría de estas infecciones son virales, por lo que no será necesario administrar un tratamiento antibiótico.

Cambios bruscos de temperatura : cuando se acercan diferentes épocas del año y el tiempo empieza a cambiar, solemos ponernos enfermos o nos suele picar la garganta varios días. Cuando ya no hace tanto calor y seguimos en camiseta corta o no nos abrigamos como es debido son algunas de las causas por las que la irritación en la garganta aparece y por las que caemos, a menudo, enfermos.

Corrientes de aire : las corrientes de aire de las ventanas abiertas o el ambiente seco de una habitación pueden producir una irritación en nuestra garganta. Para poder evitar ese dolor al despertar, será conveniente beber mucha agua.

Ya sabes algunas de las causas que hacen que aparezca el dolor de garganta durante días, pero ahora vamos a ver cómo combatirlo y hacer que la próxima vez se te vaya lo más pronto posible.





Hacer gárgaras con agua salada

Realizar gárgaras con agua tibia por ejemplo, puede venirte muy bien a la hora de calmar esa irritación, además, sin necesidad de medicamentos. La sal extrae la mucosidad del tejido inflamado e hinchado y ayuda a aliviar las molestias que puedas tener. Podemos hacer una mezcla con media cucharadita de sal diluida en un vaso de agua y realizaremos gárgaras durante varios segundos.

Utilizar miel

Preparar un té caliente con un poco de miel puede ser la fórmula perfecta para sentir que la irritación de tu garganta desaparezca al completo. Además, el té también te hidrata, y añadirle un poco de miel puede servirte y mucho, a la hora de combatir ese dolor. La miel tiene un beneficio increíble cuando estás enfermo y es que, varias investigaciones han demostrado que es un eficaz supresor de la tos y funciona tan bien como un medicamento. Podrás seleccionar un té verde, el cual sirve como antibacteriano y analgésico y es una rica fuente de antioxidantes.

Toma caramelos

Las pastillas o los caramelos para aliviar tu garganta pueden minimizar durante varios minutos u horas la irritación de tu garganta. El mentol adormece la zona irritada y calma el tejido afectado. A veces no lo tenemos demasiado en cuenta pero pueden ser una solución óptima y eficaz a la hora de poder calmar la zona. Hay caramelos de todo tipo, e incluso hay algunas pastillas que alivian el dolor durante más tiempo ya que aumentan la producción de la saliva y ayudan a mantener húmeda la garganta. Pruébalos y dinos cómo ha ido tu garganta tras tomarlos.

Mantente hidratado

Hidratarse lo máximo posible es fundamental para el bien de tu garganta. Si nos deshidratamos, nuestro cuerpo no produce la suficiente saliva y mucosidad para mantener la garganta lubricada y esto empeorará la hinchazón y la inflamación. Beber agua es la mejor opción posible, si puede ser caliente al tomar un té, mucho mejor, pero si los tomamos demasiado calientes, podrá quemarnos y empeorar el problema.

Pide una receta a tu médico

Si no consigues eliminar la irritación y el dolor de tu garganta, consulta a tu médico para que te realice una prueba y que te recete un antibiótico. Si finalmente te receta alguno, intenta hacer el tratamiento completo. Si los síntomas desaparecen antes de tiempo, no dejes de tomar el medicamento recetado ya que podrías volver a tener esos síntomas de nuevo.