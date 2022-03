El 70 % del Pacto contra la violencia machista está cumplido, según Igualdad

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha afirmado este martes que el 70 % de las 290 medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, aprobado en 2017, está cumplido.

Lo ha dicho Rodríguez durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en la que, además de exponer las políticas de su departamento en esta materia, ha respondido a las preguntas orales formuladas por el grupo popular.

Las diputadas populares que han tomado la palabra para hacer las preguntas han criticado la labor del Ministerio de Igualdad, también en materia de lucha contra la violencia machista, y han lamentado que se les haya dado por parte de este departamento un informe sobre el cumplimiento de las medidas del Pacto a menos de 24 horas y que la secretaria de Estado no responda a cada una de las cuestiones.

Rodríguez ha indicado que están respondidas en el informe y ha dicho que en los 5 minutos de los que disponía por cada turno no le daba tiempo a ello. No obstante, en ocasiones y tras las críticas del PP, ha leído varias de ellas recogidas en el documento.

Y también ha calculado que el 70 % de las medidas del Pacto están cumplidas.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han concretado a Efe que se han dado cumplimiento a 206 de las 290 medidas incluidas, lo que supondría el 71 %, y hay 58 en proceso de cumplimiento.

Respecto al informe entregado a los diputados, ha pedido respeto porque lo han elaborado los trabajadores públicos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y ha estimado que sí daba respuesta a las preguntas del PP.

Por otra parte, la diputada popular Carmen Riolobos ha opinado que desde Igualdad "se está haciendo un daño irreparable" con el lenguaje inclusivo, tras lo que ha indicado que la ministra Irene Montero "no puede perder el tiempo" en esos temas "que no son importantes".

La secretaria de Estado le ha asegurado que hablar de lenguaje inclusivo "no es una tontería" porque "es importante nombrar lo que existe", lo que no se nombra, ha dicho, no existe.